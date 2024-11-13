Увеличить налоговую нагрузку на импортные товары предлагают депутаты

Депутат мажилиса от партии Respublica Руслан Берденов просит правительство защитить отечественных товаропроизводителей в рамках Евразийского экономического союза. И в качестве одной из мер он предложил увеличить налоговую нагрузку на импортные товары, аналогичные тем, которые производят в Казахстане.

«Беспокоит состояние отечественных товаропроизводителей и бизнеса в целом на общем рынке в рамках Евразийского экономического союза. Ежегодно из бюджета расходуются огромные средства на поддержку отечественных предпринимателей и товаропроизводителей. Но мер и средств недостаточно для того, чтобы отечественный товаропроизводитель, сформировавшийся за тридцать лет, смог выдержать конкуренцию на внутреннем и внешнем рынках», - заявил Берденов, озвучивая депутатский запрос на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра.

Депутат напомнил, что с 2022 года 141,5 млрд тенге субсидий и гарантий направлено на 627 проектов. За 9 месяцев 2024 года заключено 39 офтейк-договоров на сумму 24,7 млрд тенге.

«Неадекватность этих мер свидетельствует о динамике закупок товаров, услуг и работ в 2017-2022 годах. Первоначальный показатель составлял 52,3% в 2017 году и 53,5% в 2022 году, то есть рост за 5 лет составил всего 1,2%», - подчеркнул он.

Берденов считает, что результат поддержки отечественных товаров на низком уровне способствовал росту доли импорта на казахстанском рынке с 40 до 60 млрд тенге. В это же время страны ЕАЭС повышают доминирование своих производителей в рыночной конкуренции за счет введения дополнительных регламентов и фитосанитарных норм. В частности, «Росельхознадзор» ввел ограничения на транзит сельхозпродукции Казахстана, Беларусь обязала получать лицензию на табачную, сахарную продукцию и заключение о подтверждении целевого назначения товара и так далее.

«У нас в рамках договоров союза необходимо незамедлительно организовать реальную работу, направленную на защиту отечественной продукции. Необходимо ужесточить требования к документам, подтверждающим качество импортной продукции. Необходимо повысить тарифы на транзитный товар и сырье. Потому что дешевая продукция и сырье создают конкуренцию для Казахстана на территории других государств», - высказал предложения Берденов.

Кроме того, он считает необходимым увеличить квоты, ограничения и налоговую нагрузку на импорт, аналогично товарам, производимым в Казахстане, и законодательно регулировать скидки на ретробонусы, акции и вход на рынок иностранных брендов.