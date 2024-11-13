В рамках ЕАЭС нужно защитить отечественную продукцию, заявил Берденов
Увеличить налоговую нагрузку на импортные товары предлагают депутаты
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутат мажилиса от партии Respublica Руслан Берденов просит правительство защитить отечественных товаропроизводителей в рамках Евразийского экономического союза. И в качестве одной из мер он предложил увеличить налоговую нагрузку на импортные товары, аналогичные тем, которые производят в Казахстане.

«Беспокоит состояние отечественных товаропроизводителей и бизнеса в целом на общем рынке в рамках Евразийского экономического союза. Ежегодно из бюджета расходуются огромные средства на поддержку отечественных предпринимателей и товаропроизводителей. Но мер и средств недостаточно для того, чтобы отечественный товаропроизводитель, сформировавшийся за тридцать лет, смог выдержать конкуренцию на внутреннем и внешнем рынках», - заявил Берденов, озвучивая депутатский запрос на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра.

Депутат напомнил, что с 2022 года 141,5 млрд тенге субсидий и гарантий направлено на 627 проектов. За 9 месяцев 2024 года заключено 39 офтейк-договоров на сумму 24,7 млрд тенге.

«Неадекватность этих мер свидетельствует о динамике закупок товаров, услуг и работ в 2017-2022 годах. Первоначальный показатель составлял 52,3% в 2017 году и 53,5% в 2022 году, то есть рост за 5 лет составил всего 1,2%», - подчеркнул он.

Берденов считает, что результат поддержки отечественных товаров на низком уровне способствовал росту доли импорта на казахстанском рынке с 40 до 60 млрд тенге. В это же время страны ЕАЭС повышают доминирование своих производителей в рыночной конкуренции за счет введения дополнительных регламентов и фитосанитарных норм. В частности, «Росельхознадзор» ввел ограничения на транзит сельхозпродукции Казахстана, Беларусь обязала получать лицензию на табачную, сахарную продукцию и заключение о подтверждении целевого назначения товара и так далее.

«У нас в рамках договоров союза необходимо незамедлительно организовать реальную работу, направленную на защиту отечественной продукции. Необходимо ужесточить требования к документам, подтверждающим качество импортной продукции. Необходимо повысить тарифы на транзитный товар и сырье. Потому что дешевая продукция и сырье создают конкуренцию для Казахстана на территории других государств», - высказал предложения Берденов.

Кроме того, он считает необходимым увеличить квоты, ограничения и налоговую нагрузку на импорт, аналогично товарам, производимым в Казахстане, и законодательно регулировать скидки на ретробонусы, акции и вход на рынок иностранных брендов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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