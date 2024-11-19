Сдача деклараций для 8 млн казахстанцев будет добровольной – Минфин

Правительство Казахстана поддержало идею президента отказаться от всеобщего декларирования доходов, поэтому около 8 млн человек могут не сдавать декларации с нового года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр финансов Мади Такиев.

«В рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги. В 2025 году обязательства по представлению деклараций возникают у оставшейся категории граждан (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие). Это порядка 8 млн человек», - напомнил Такиев.

Однако, повторил он слова президента, с момента принятия концепции всеобщего декларирования прошло 14 лет, за это время оцифрованы базы данных госорганов, доля безналичных платежей достигла 86%, усилены финансовый и валютный контроль. Поэтому, с учетом возможностей автоматизированного налогового контроля, оставшаяся часть граждан страны будет освобождена от сдачи деклараций о доходах, сообщил министр.

Как уточнил глава Минфина, освобождение коснется свыше 90% физических лиц. При этом декларирование предлагается сохранить для граждан, имеющих активы за пределами Казахстана, а также для тех, кто совершил покупки стоимостью свыше 20 000 МРП в течение года и получивших доход, облагаемый самостоятельно.

«Гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования. Что касается налогового контроля, для фиксации имеющихся активов физических лиц будет обеспечен механизм получения сведений от всех цифровых баз данных, в том числе банков второго уровня. Соответствующие законодательные поправки подготовлены», - заключил Такиев.

Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал эти предложения и поручил министерствам финансов, национальной экономики и юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые поправки в законодательство и внести их на рассмотрение в парламент.

На прошлой неделе президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть подходы к всеобщему декларированию. Глава государства напомнил, что всеобщее декларирование доходов постепенно внедряется с 2021 года, но за это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха, обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений, усилен финансовый и налоговый контроль. Поэтому он сомневается в целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап.