Страны Евросоюза заявили, что готовы поддерживать Украину в случае сокращения помощи от США

Германия, Франция, Италия и Испания, а также не входящая в ЕС Великобритания заявили, что готовы взять на себя военную и финансовую помощь Украине, если ее сократят США, сообщает издание DW .

«Я с уважением принимаю к сведению готовность крупнейших стран Европейского Союза взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в связи с возможным сокращением вовлеченности США», - заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам встречи в Варшаве с министрами иностранных дел названных выше стран.

Сикорский также отметил, что сейчас Россия с ее «имперскими амбициями» является одной из самых серьезных угроз в сфере безопасности не только для Европы, но и для всего мира.

В совместном заявлении дипломатов говорится также о гибридных угрозах, исходящих от России, против стран НАТО и ЕС.

Вместе с тем участники встречи в Варшаве выразили мнение, что навязывание Украине мирных решений, противоречащих ее интересам, негативно отразилось бы на стабильности этой страны.

«Сценарии для разрешения конфликта и окончания российской агрессии должны разрабатываться в тесном сотрудничестве с украинскими властями», - сказал Сикорский.

Он добавил, что страны ЕС выступают за сохранение и усиление санкций в отношении России, чтобы она вывела войска с территории Украины и оплатила восстановление страны. Как пояснил Сикорский, эти санкции ослабляют российский военный потенциал и изолируют ее экономически.