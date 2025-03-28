Казахстан и Евросоюз начали процедуры по заключению соглашения об упрощенном визовом режиме

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным
представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности
– вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас. Как сообщила пресс-служба
Акорды, они обсудили перспективы всестороннего сотрудничества между Казахстаном
и Евросоюзом.
По сообщению пресс-службы президента, особое внимание они уделили расширению торгово-экономического партнерства в приоритетных областях, таких как энергетика, промышленность, цифровизация, а также реализация крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие Транскаспийского транспортного коридора.
Кроме того, Каллас заявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской комиссией и Казахстаном.
По словам Токаева, этот шаг открывает широкие возможности для укрепления межличностных контактов и деловых связей с европейскими государствами.
Говоря об актуальных вопросах международной и региональной повестки, Токаев отметил особую важность проявления сдержанности и ответственности в оценке происходящих в мире сложных событий с учетом нарастающей глобальной нестабильности. Он напомнил, что Казахстан всегда выступает за решение всех острых международных проблем и конфликтов путем дипломатических переговоров.
В мае 2023 года в МИД сообщали, что Казахстан и Евросоюз начинают консультации об облегчении визового режима для казахстанцев. Облегчение визового режима предполагает сокращение списка необходимых документов, увеличение длительности и кратности действия виз и т. д.
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