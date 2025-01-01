Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию

Министерство энергетики Украины официально заявило, что транзит российского газа в Евросоюз, как и планировалось, прекратился ранним утром 1 января.

«В 07:00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины. Украина в установленном порядке проинформировала об этом иностранных партнеров», — цитирует ВВС заявление министерства.

Транзит российского газа по территории Украины осуществлялся по договорам, которые были заключены в конце 2019 года, за три года до полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на войну, транзит газа в Европу продолжался.

Российский «Газпром» также утром подтвердил, что с 8 утра по московскому времени (10 утра по Астане) транзит газа по территории Украины прекращен.

После начала российского вторжения в Украину европейские страны существенно снизили свою зависимость от газа из России, но его продолжали до последнего получать несколько стран, в том числе Словакия и Венгрия, правительства которых известны своей пророссийской позицией.

Словацкий премьер Роберт Фицо на прошлой неделе говорил, что в ответ на объявленное Киевом прекращение транзита российского газа остановит поставки электроэнергии в Украину.