«Леруа Мерлен» будет работать в Казахстане под новым брендом

«Леруа Мерлен Казахстан» до конца года проведет ребрендинг и будет работать под новым брендом «Лема́на ПРО» (Lemа́na PRO).

«В рамках ребрендинга будет обновлен визуальный облик гипермаркета в Алматы, включая замену вывесок, интерьера торгового зала и парковок, транспорта, униформы сотрудников и других элементов», - сообщили в компании.

Как пояснили в компании, решение о ребрендинге было принято с целью «завоевать рынок профессиональных клиентов, сохранив при этом лидерство в сегменте B2C и став платформой, которая объединит розничных клиентов и профессионалов в строительстве».

«Смена названия придаст бренду больше актуальности, экспертности, ориентации на профессиональных клиентов и социально-экологическую ответственность», - считают в компании.

Новое название отражает ключевые приоритеты: LE – от французского LEADER, то есть «лидер рынка»; Ma, то есть MAISON (фр.), – дом, пространство; Na, NATURE (фр.), – экологическая и социальная ответственность; PRO – фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома.