Индивидуальные предприниматели обязаны будут сдавать декларацию о доходах ежегодно – Минфин

Министр финансов Мади Такиев в среду в кулуарах мажилиса заявил, что для индивидуальных предпринимателей остается обязанность сдавать декларации ежегодно. А решение отменить обязательное декларирование для 8 млн физических лиц он объяснил тем, что людям не нужна дополнительная нагрузка.

«По индивидуальным предпринимателям (обязанность сдавать декларации каждый год – В.) остается. Квазигоссектор – останется (обязанность – В.) для руководителей, первых руководителей и их супругов. ИП будут сдавать каждый год, а (обычные – В.) сотрудники госсектора – нет», - пояснил Такиев.

Министр добавил, что в целом декларирование остается также для государственных служащих и их супругов, а также, для тех, кто в течение года приобрел имущество на сумму свыше 20 тыс. МРП, и для тех, кто имеет имущество или банковские счета за рубежом.

По словам Такиева, когда была принята концепция по всеобщему декларированию, тогда был взят американский опыт, который распространяется на всех граждан. Однако в ходе работы и сверки с базами данных оказалось, что «сегодня нет необходимости представлять остальные декларации».

«Мы с 2021 года апробировали три этапа – 4,4 млн человек представили декларации. Мы охватили основную группу: госслужащих, квазигоссектор, учредителей юридических лиц, ИП. По ним мы посмотрели базы данных, системы у нас работают, поэтому нет необходимости дальнейшего распространения на остальные 8 млн человек. У нас же не заканчивается страна здесь левым берегом, у нас 50-60 км отъехать, совсем другое состояние. Поэтому такое было принято решение, чтобы лишней нагрузки не было на физических лиц», - заключил глава Минфина.