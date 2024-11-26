Для решения вопроса с износом железнодорожных вагонов создадут специальную компанию – Карабаев

Для решения вопроса с износом пассажирских вагонов в Казахстане планируют создать объединенную лизинговую компанию. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр транспорта Марат Карабаев, это позволит предоставлять вагоны в аренду с последующим выкупом.

«Особое внимание уделяется парку пассажирских вагонов. В прошлом году закуплено 118 новых вагонов, в этом году – 143 единицы. В следующем году планируется приобретение 226 вагонов», - сказал Карабаев.

В целом, по его словам, до 2029 года планируется закупить порядка 1 200 пассажирских вагонов, и увеличить парк более чем до 3 тысяч единиц, снизив тем самым износ с 44 до 38%.

«Для выполнения данных задач предлагается создание объединенной лизинговой компании с возможностью предоставления пассажирских вагонов отечественных производителей в аренду с последующим выкупом», - сообщил министр.

Сейчас локомотивный парк состоит из 1 807 единиц, с уровнем износа 61%. Для снижения этого уровня в 2024 году закуплено 185 локомотивов.

«На следующий год запланировано приобретение 187 единиц. В последующие три года ожидается поставка еще 257 локомотивов. В итоге это позволит полностью устранить их дефицит», - пообещал Карабаев.

Парк грузовых вагонов, продолжил он, составляет 139 тыс. Всего на этом рынке работают более 300 частных операторов, а на долю «Қазақстан темір жолы» приходится 38 тыс. вагонов, которые задействованы в перевозке угля, поставляемого населению. Как отметил министр, до 2026 года национальный оператор дополнительно планирует поставить порядка 3 тыс. полувагонов, из них 800 уже введены в эксплуатацию в этом году.