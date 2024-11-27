Часовой пояс в Казахстане останется неизменным, вне зависимости от результатов исследования, заявил Нурбек

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что решение правительства о переводе времени останется неизменным. Но и исследование, на которое планируется потратить около 100 млн тенге, будет проведено. Как он объяснил журналистам, исследование проводится, потому что был «общественный запрос».

«Коллеги, не ищите кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Был большой общественный запрос последние несколько месяцев, насколько обоснованной была смена часового пояса. Минздрав решил провести отдельное исследование. Наше министерство поддержало. Мы запустили все необходимые процедуры. Высшая научная техническая комиссия одобрила, поддержала эту заявку», - заявил Нурбек, объясняя, почему запустили опрос на портале eGov.

Министр заверил, что в этом опросе участвовали не только госслужащие, но и все желающие.

«Сейчас сформируется консорциум исследовательских институтов, мы передадим эти данные им, начнется большая работа уже по исследованию», - подчеркнул глава Миннауки.

Однако Нурбек заявил, что решение о переводе времени обратно пересматривать не будут: «Решение правительством принято и оно однозначное. Поддержано заседанием правительства».

«Теперь поднимаются другие вопросы, насколько это влияет на здоровье, насколько нужно корректировать графики рабочего режима. Есть прикладные вопросы, на которые это исследование обратит внимание и даст какое-то обоснование», - объяснил министр.

Нурбек также сообщил, что на следующей неделе Миннауки начнет конкурсные процедуры, которые продлятся около месяца. В итоге будет определено «конкретное техническое задание, суммы исследования», и с января 2025 года министерство планирует начать исследование.

«Программно-целевые гранты в основном идут на три года исследований. Но здесь мы на три года, наверное, не будем затягивать, постараемся в следующем году основную часть исследований завершить», - заключил Нурбек.