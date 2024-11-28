Сенатор Бибигуль Жексенбай предлагает ограничить трудовым мигрантам въезд в Казахстан

Депутат сената Бибигуль Жексенбай заявила, что госорганы не могут «дать четкую цифру», сколько в Казахстан прибывает мигрантов, а сколько убывает. Их в стране много, а это, по ее словам, «влияет на экономическую часть нашей страны». В связи с этим она попросила премьер-министра принять меры.

«Казахстан включен в маршруты нелегальной миграции. Сегодня, по данным статистики, в Казахстане около 300 тыс. трудовых мигрантов. Согласно данным Минтруда, в стране всего 13,2 тыс. иностранцев официально работают», - сказала депутат.

В то же время, по данным Генпрокуратуры, в этом году 82,2 тыс. иностранцев были привлечены к адмответственности, 965 человек совершили уголовное преступление, 1,2 тыс. работодателей привлечены к административной ответственности – у иностранцев не было разрешения на работу.

Жексенбай привела в пример Жамбылскую область, где 20 граждан Пакистана привлекли к ответственности за незаконное пересечение границы, а в Астане только в одной квартире были прописаны 937 иностранцев, в Алматинской области было зафиксировано 13 тыс. таких фактов.

«Ясно, что данные будут в разы больше, если аналогичные проверки проведут в других областях. Сколько убывает и сколько прибывает, никто не может дать четкой цифры. В Алматы, Мангистауской и Жамбылской области у нас скопление таких людей. Необходимо учитывать, что это влияет на экономическую часть нашей страны. Очень много мер нужно принять. К сожалению, до сих пор у нас работа по уголовной и административной ответственности затягивается во многих случаях. Нет системной работы», - заявила сенатор.

В связи с этим она предлагает ограничить въезд в Казахстан неквалифицированным работникам, а также разработать новые методы устранения «серых» схем по трудоустройству мигрантов, в частности рассмотреть возможность выплаты штрафов с последующим законным трудоустройством.

«Надо оснастить приграничные посты современными технологиями и оборудованием, например дактилоскопия, сканирование зрачка, цифровой профиль мигрантов, передвижение по стране», - также предложила Жексенбай.

Она считает, что необходимо отслеживать геолокацию мигрантов, для определения их места жительства.

А тех, кто помогает нелегальным мигрантам с трудоустройством, в том числе посредством подготовки фальшивых документов, нужно «привлекать к жесткой ответственности», добавила сенатор.

Кроме того, она предлагает проверить факты фиктивных браков с иностранцами, а также факты разводов.