Иран планирует расширить обогащение урана

Иран проинформировал Орган ООН по ядерному надзору о том, что он планирует установить более 6 тыс. дополнительных центрифуг для обогащения урана и ввести в эксплуатацию большее количество уже установленных, сообщает Reuters .

В отчете Международного агентства по атомной энергии подробно описывается, что имел в виду Иран, когда заявил, что добавит тысячи центрифуг в ответ на резолюцию против него, принятую на прошлой неделе Советом управляющих МАГАТЭ по просьбе Великобритании, Франции, Германии и США.

Иран уже имеет более 10 тыс. центрифуг, работающих на двух подземных заводах в Натанзе и Фордо и на наземном пилотном заводе в Натанзе. В отчете изложены планы по установке еще 32 каскадов или кластеров, из более чем 160 машин каждый, и массивного каскада из 1 152 усовершенствованных машин IR-6. В то же время количество каскадов, которые Иран планирует установить, значительно превышает число уже установленных. Страна заявила, что теперь введет их в эксплуатацию, снабжая урановым сырьем.

Увеличение количества центрифуг означает, что Иран может обогащать уран быстрее, а это, в свою очередь, потенциально увеличивает риск ядерного распространения. Хотя Иран отрицает, что стремится создать ядерное оружие, но Запад утверждает, что нет никаких гражданских объяснений обогащению урана до 60%.

За Фордо особенно пристально следят, потому что он вырыт в горе, и Иран в настоящее время обогащает там уран до 60%. Другой завод, где он это делает, —надземный завод по обогащению топлива в Натанзе.