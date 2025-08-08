Япония предоставит Казахстану грант почти на 1,1 млрд иен для борьбы с последствиями ядерных испытаний

Правительство Японии предоставляет Казахстану грант в 1 млрд 87 млн японских иен (3,98 млрд тенге) в рамках реализации Программы экономического и социального развития, сообщили в департаменте международного сотрудничества и интеграции министерства здравоохранения на запрос «Власти».

16 июля премьер-министр Олжас Бектенов на встрече с губернатором префектуры Хирошима Хидехико Юзаки сообщил, что правительство Японии выделит Казахстану грант для борьбы с последствиями ядерных испытаний в Семее. В департаменте Минздрава пояснили, что гран будет выделен на основании соглашения между правительством Казахстана и Японии и «в соответствии с международными обязательствами сторон, направленными на развитие устойчивого партнерства и оказание поддержки Казахстану в преодолении последствий ядерных испытаний, проводившихся на территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона».

«Условия предоставления гранта предусматривают его целевое использование на мероприятия, направленные на повышение уровня медицинского обслуживания и социальной защиты пострадавшего населения», - говорится также в ответе на запрос.

Так, грант будет направлен университетскому госпиталю НАО «Медицинский университет Семей» и использован для закупки высокотехнологичного медицинского оборудования, включая магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, видеоэндоскопическую систему, аппарат искусственного кровообращения и иные медицинские изделия, необходимые для диагностики и лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями.

«Закупка данного оборудования направлена на укрепление материально-технической базы университетского госпиталя НАО «МУС» и обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Абайской области, пострадавшему от последствий ядерных испытаний, в том числе пациентам с онкологическими и другими хроническими заболеваниями, связанными с радиационным воздействием», - подчеркнули в ведомстве.

Все это позволит значительно расширить возможности лечебно-диагностического процесса, повысить качество и доступность специализированной медицинской помощи, а также способствовать снижению заболеваемости и смертности среди населения региона, добавили в департаменте Минздрава.

Сейчас межправительственное соглашение находится на этапе согласования и подготовки к подписанию.

В Минздраве также сообщили, что более тридцати лет медицинский университет Семея активно сотрудничает с ведущими университетами и научными центрами Японии — Нагасаки, Хиросимы, Гунма, Шимане и другими. Это партнерство охватывает совместные научные исследования в области радиационной медицины, реализацию образовательных программ, академические обмены, подготовку медицинских кадров и поставку медицинского оборудования.

«Ключевыми направлениями сотрудничества являются вопросы медицинской и социальной поддержки пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, в том числе проведение научных исследований, направленных на изучение последствий радиационного воздействия, создание государственных регистров пострадавших, а также совершенствование системы диагностики и лечения заболеваний, связанных с радиационным фактором», - отмечается в ответе.

Сообщается, что японские специалисты регулярно принимают участие в образовательных, научных и клинических проектах медуниверситета.

Кроме того, в рамках казахстанско-японского научного сотрудничества проводится регулярный обмен научными кадрами по приоритетным направлениям радиационной медицины, эпидемиологии и онкологии.