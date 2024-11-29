Школьников в Глубоковском районе ВКО перевели на дистанционное обучение из-за загрязненного воздуха

Четыре села района находятся близ Усть-Каменогорска
Школьники сел Опытное Поле, Степное, Ушаново и Прапорщиково Глубоковского района Восточно-Казахстанской области переведены на дистанционное обучение из-за экологической обстановки в Усть-Каменогорске, сообщает Kazinform.
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