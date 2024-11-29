Четыре села района находятся близ Усть-Каменогорска
Школьников в Глубоковском районе ВКО перевели на дистанционное обучение из-за загрязненного воздуха
Усть-Каменогорск, фото yk-news.kz

Школьники сел Опытное Поле, Степное, Ушаново и Прапорщиково Глубоковского района Восточно-Казахстанской области переведены на дистанционное обучение из-за экологической обстановки в Усть-Каменогорске, сообщает Kazinform.

Эти населенные пункты находятся близ областного центра, и их жители также страдают из-за загрязненного воздуха.

Между тем в Усть-Каменогорске сегодня дети продолжают учиться удаленно.

Накануне в Усть-Каменогорске было зафиксировано рекордное превышение частиц PM 2.5 – 309. Впервые в истории учащихся первой и второй смен – а это более 53 тысяч школьников – отправили учиться дистанционно.

По предварительным результатам мониторинга качества воздуха, проведенного департаментом экологии ВКО, есть превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и сажe, а «Казгидромет» также зафиксировало превышение среднесуточных ПДК по оксиду углерода, PM 2.5 и диоксиду серы.

Врачи рекомендовали жителям максимально сократить время пребывания на открытом воздухе, воздержаться от физической активности на улице и использовать защитные маски.

По информации РГП «Казгидромет», «неблагоприятные метеоусловия» в Усть-Каменогорске сохранятся до конца ноября.

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