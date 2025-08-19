Пилотный проект по внедрению в Алматы платных зон для автомобилей может стартовать в октябре – акимат

В акимате Алматы сообщили, что уже в октябре может быть запущен пилотный проект по созданию зон с низким уровнем выбросов — Low Emission Zones, передает Kazinform .

Въезд в эти зоны предполагается сделать платным для автомобилей низких экологических классов. Это предусмотрено новыми правилами по охране атмосферного воздуха.

«Внедрение зон LEZ будет поэтапным и начнется в пилотном режиме на отдельных центральных магистралях. На первых этапах, ориентировочно в октябре этого года, проект будет работать без взимания платы с автовладельцев для тестирования и анализа транспортных потоков и состава автопарка "базового года"», - отметили в акимате.

В перспективе для автомобилей классов Евро-0–4 въезд станет платным, тогда как электромобили, транспорт на водородных двигателях, а также автомобили классов Евро-5 и Евро-6 будут освобождены от уплаты. А для жителей, проживающих в пределах зоны, будет предусмотрен абонемент по сниженной стоимости при регистрации в системе «Чистый город» и прохождении техосмотра.

Все деньги, собранные от платного въезда, акимат планирует направить на экологические проекты, развитие общественного транспорта и выкуп старых машин низких классов.

Более подробно о новых правилах «Власть» писала ранее.