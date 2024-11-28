В Усть-Каменогорске наблюдается рекордное превышение частиц PM 2.5

В Усть-Каменогорске с 23 ноября наблюдается сильный смог. По словам жителей, от воздуха у многих першение в горле и кашель. Экологи констатируют рекордное превышение частиц PM 2.5.

Утром в четверг жители опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как город накрыло густым смогом.

Накануне акимат Восточно-Казахстанской области сообщил, что в 64 школах Усть-Каменогорска сократили последние два урока второй смены, а 28-29 ноября учащиеся первой и второй смен – а это более 53 тысяч школьников – будут учиться дистанционно.

В управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области сообщили, что число обращений пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей выросло на 11%. Однако диагнозов, связанных с воздействием химических веществ, нет.

Врачи рекомендовали жителям максимально сократить время пребывания на открытом воздухе, воздержаться от физической активности на улице и использовать защитные маски.

Глава региона Ермек Кошербаев обратил внимание ответственных управлений и департаментов на тщательную сверку данных о качестве воздуха.

«Я не могу говорить людям о том, что превышения ПДК нет, когда я сам начинаю кашлять при выходе на улицу. Люди должны знать об обстановке в каждом районе города», - заявил он.

По информации РГП «Казгидромет», «неблагоприятные метеоусловия» в Усть-Каменогорске сохранятся до конца ноября.

«В осенне-зимний период с октября по январь – наибольшее количество дней с НМУ. Причина в установлении антициклонального типа погоды, когда наблюдается штиль, безветрие, туман и инверсия. Продолжительность от 5 до 14 дней в месяц», - сообщила начальник отдела метеопрогнозов РГП «Казгидромет» Любовь Бухтоярова.

По предварительным результатам мониторинга качества воздуха, проведенного департаментом экологии ВКО, есть превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и сажe, а «Казгидромет» также зафиксировало превышение среднесуточных ПДК по оксиду углерода, PM 2.5 и диоксиду серы.

Между тем сейчас датчик Airkaz показывает, что уровень части PM 2.5 составляет 309. Эколог из Усть-Каменогорска Даулет Асанов констатирует, что «это рекордное загрязнение для города».

«Происходит то, что происходит несколько раз каждый год. Сейчас абсолютное безветрие, но предприятия, энергетика – все продолжают работать, как всегда. Естественно, все вредные газы никуда не уходят, они, как шапка, над городом висят, и все, из-за этого мы наблюдаем сейчас такие экстремальные концентрации загрязнения в городе», - отметил он в комментарии «Власти» по телефону.

Асанов также добавил, что впервые школьников перевели на дистанционно обучение из-за загрязненного воздуха.

«Это хорошо, это значит, что признали проблему», - считает он.

Асанов подчеркнул, что предприятия при безветрии должны сокращать производство на 15%, но «никто не собирается сокращать выбросы, в этом вся беда».

«А потом вот такое происходит с воздухом, и власти начинают бегать искать, кто виноват, да все виноваты», - подчеркнул эколог.

Он считает, что нужно сокращать все виды эмиссий в городе, переходить на чистое топливо. Однако в городе собираются построить вторую угольную ТЭЦ, а на действующей ТЭЦ намерены построить второй котел, «то есть выбросы они еще больше увеличат».

В министерстве экологии и природных ресурсов отказались комментировать ситуации в городе, перенаправив в департамент экологии Восточно-Казахстанской области, а там пообещали дать комментарии позднее.