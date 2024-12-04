Создание цифрового словаря казахского языка законодательно закрепил мажилис

В среду мажилис принял поправки в закон «О культуре», предусматривающие создание цифрового словаря казахского языка. Как пояснил депутат Асхат Аймагамбетов, это позволит развивать государственный язык через искусственный интеллект.

«Законопроект включает специальные нормы о создании цифрового национального словаря для государственного языка и корпуса национального языка. Эти нормы предполагают развитие языка с помощью искусственного интеллекта», - сказал Аймагамбетов.

Депутат подчеркнул, что языковая информационная система должна работать на базе искусственного интеллекта, как например, Chat GPT и «Алиса». То есть создание цифрового словаря и его доступность «помогут искусственному интеллекту качественно говорить на казахском языке».

«Важно отметить, что это тяжелый процесс, потому что человек воспринимает слова интуитивно, в зависимости от смысла и ритма звучания слов. У искусственного интеллекта нет такой интуиции, там это все алгоритм. Например, мы должны одно слово использовать в 500 разных контекстах. Если этого контекста не дать, робот не поймет, как его правильно использовать. Поэтому это не просто словарь», - подчеркнул Аймагамбетов.

Кроме того, добавил он, создаваемый словарь будет открытой и доступной системой, чтобы «обеспечить постоянный доступ к правилам казахского языкам широкой аудитории». При этом он будет бесплатным.

«Таким образом, национальный словарь станет “главным справочником” казахского языка. Так как любой человек сможет быстро найти правильное написание или точное значение слов», - пообещал депутат.

Также законопроектом предусмотрено, что в целях поддержки одаренных детей победителям ведущих научных конкурсов будут предоставлять грант для обучения в вузах без ЕНТ. А в рамках расширения программы «Болашак» - право обучения на уровне бакалавриата, тогда как сейчас только магистратура и докторантура.

«Но эта возможность предоставляется только победителям международных олимпиад и научных конкурсов. Это очень правильная мера. Так как заряженные вузы “охотятся” за ними и предоставляют свои гранты, и дети поступают туда, и не мало тех, кто остается там», - пояснил депутат.

После принятия этой нормы закона, такие дети получат поддержку от государства, смогут учиться в ведущих зарубежных вузах по программе «Болашак», затем вернутся в страну и смогут внести вклад в развитие страны, считает парламентарий.

Последний блок поправок регулирует институт наставничества и уточняет компетенции уполномоченного органа в сфере образования.