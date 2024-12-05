Четыре теракта предотвращено в Казахстане с начала года – КНБ

Председатель комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев отчитался президенту об основных итогах работы КНБ с начала года.

Глава КНБ рассказал, что органами национальной безопасности сорвана подготовка четырех терактов, пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму. Вместе с тем за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44, а из Сирии и Турции экстрадированы шесть казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, двое из них осуждены.

Также совместно с МВД нейтрализованы 19 организованных преступных группировок, арестованы 60 человек; из незаконного оборота изъято 505 единиц огнестрельного оружия, пять самодельных взрывных устройств, 45 взрывпакетов и более 15 тыс. боеприпасов. А через границу 1,3 тыс. раз пытались перевезти оружие, боеприпасы, наркотики, 18 млрд незадекларированных тенге и товаров на сумму 66 млрд тенге. Всего на границе задержаны порядка 55 тыс. правонарушителей, нейтрализованы 20 каналов незаконной миграции

Сагимбаев сообщил, что с начала года в Казахстане ликвидированы 33 нарколаборатории, 35 международных и 31 региональный канал транспортировки наркотиков, из незаконного оборота изъято 3,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы, 18,8 тонн прекурсоров.

В рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия системной коррупции предотвращен ущерб государству более чем на 1,6 трлн тенге, в госбюджет возмещено 315 млрд тенге. За коррупцию осуждены 46 человек.

Вместе с тем предотвращено свыше 552 млн кибератак и 6 тысяч DDoS-атак на информационные системы государственных органов.