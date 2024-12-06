Маслихат Алматы утвердил новый трехлетний бюджет почти на 7 трлн тенге

На внеочередной сессии в пятницу маслихат Алматы утвердил бюджет города на 2025-2027 годы. На 2025 год бюджет составит 2 трлн 177 млрд тенге, что в два раза больше по сравнению с началом 2022 года, когда бюджет составлял 1 трлн 70 млрд тенге, сообщил глава города Ерболат Досаев.

«С учетом стабильного роста экономики, доходы местного бюджета продолжают увеличиваться, при этом 95% бюджета сегодня формируется за счет собственных поступлений города», - отметил он.

По его словам, расходы на социальную сферу увеличиваются на 15%, или 110,6 млрд тенге до 851,9 млрд тенге, что составляет почти 40% от общих расходов бюджета.

Как сообщил Досаев, в 2025 году в Алматы начинается активная реализация крупных проектов по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, поэтому бюджет развития увеличивается более чем в 2,2 раза с 207 млрд. тенге в 2022 году до 455,9 млрд тенге в 2025 году.

Бюджеты районных акиматов в 2025 году планируется увеличить на 17% - до 280 млрд тенге.

В 2025 году планируется увеличить финансирование на поддержку МСБ до 71 млрд тенге, чтобы поддержать развитие более 4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

«Данные меры будут способствовать увеличению вклада МСБ до 75% к 2030 году, укрепляя позиции Алматы как экономического центра нашей страны», - уверен Досаев.

На благоустройство и озеленение города бюджет увеличится на 40% до 170,5 млрд тенге в 2025 году.

На «Бюджет народного участия» в 2025 году предусматривается 17 млрд тенге, на автополив и капельное орошение более 1 млн деревьев – 4,1 млрд тенге. Для обслуживания дворовых территорий и улично-дорожной сети в бюджете 2025 года предусмотрено 27 млрд тенге с ростом на 10% по сравнению с 2024 годом.

«Финансирование модернизации инженерных сетей увеличится в 2,3 раза – с 64,1 млрд тенге в 2024 году до 148 млрд тенге в 2025 году», - также рассказал Досаев.

Объем финансирования сферы образования в 2025 году увеличится на 16% до 555,4 млрд тенге, а модернизации инфраструктуры здравоохранения – на 34%, с 25 млрд тенге в 2024 году до 33 млрд тенге в 2025 году.

«Предусматривается увеличение финансирования цифровой трансформации на 31,5% с 12,4 млрд тенге в 2024 году до 16,3 млрд тенге в 2025 году», - продолжил аким.

Еще 700 млн тенге на следующий год заложено на усовершенствование автоматизированной системы раннего предупреждения о землетрясениях.

В свою очередь руководитель управления экономики города Алматы Дастан Умирбаев сообщил, что общие расходы бюджета в 2025 году составят 2 трлн 177 млрд тенге, в 2026 году – 2 трлн 193 млрд тенге, в 2027 году – 2 трдн 439 млрд тенге.