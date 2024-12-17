Рост экономики Казахстана за 11 месяцев составил 4,4%

Премьер-министр Олжас Бектенов отчитался президенту об экономическом роста и совершенствованию социальной политики, сообщает пресс-служба Акорды.

По данным Бектенова, рост ВВП за январь-ноябрь составил 4,4%. В рамках диверсификации экономики поступательный рост достигнут в сферах сельского хозяйства (13,4%), строительства (10,3%), торговли (8,2%), транспорта (8,1%), обрабатывающей промышленности (5,3%), а также информации и связи (5,3%).

При этом рост экономики полностью обеспечен развитием ненефтяного сектора (5,1%). А недостижение прогнозов по добычн нефти отразилось на общих темпах развития экономики, сообщил глава правительства.

Бектенов также рассказал, что благодаря мерам поддержки отечественных производителей и стимулированию глубокой переработки экспорт обработанных товаров вырос на 10,2%, составив $23,3 млрд, а мипорт товаров снижен на 3,3%, объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,1

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по повышению положительной динамики в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной отрасли, а также по привлечению инвестиций, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры, импортозамещению и обеспечению контроля над стабильностью цен на социально значимые продукты питания.