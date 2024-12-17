В республиканский бюджет за 11 месяцев поступило 82% доходов – Минфин

План по доходам республиканского бюджета по итогам января – ноября исполнен на 82% из-за уменьшения поступлений по налогам, сообщил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр финансов Ержан Биржанов.

«В государственный бюджет (без учета трансфертов) поступило 19 трлн тенге или план исполнен на 90% (план – 21 трлн 132 млрд тенге – В.). В том числе в республиканский бюджет поступило 11,8 трлн тенге, или 82% к плану (план – 14,5 трлн тенге – В.). Неисполнение плана связано с уменьшением поступлений по налогам, который исполнен на 76% (план – 14,3 трлн тенге, факт – 10,8 трлн тенге, неисполнение – 3,5 трлн тенге – В.)», - сказал Биржанов.

По его словам, основными причинами неисполнения плана стали снижение за 10 месяцев объема импорта из третьих стран на 6,4%, или меньше на $2,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; снижение цен на основные экспортные металлы, что, в свою очередь отразилось, на снижении сумм авансовых платежей по 602 крупным налогоплательщикам на 26,7%, или на 267 млрд тенге; увеличения возврата НДС в 2,5 раза, а именно 981 млрд тенге, что больше на 590 млрд тенге, чем за аналогичный период прошлого года.

«Тем не менее, неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей на 1 трлн тенге», - подчеркнул вице-министр финансов.

Собственные доходы местных бюджетов исполнены на 108% и составили 7,2 трлн тенге. План перевыполнен на 525 млрд тенге. Как уточнил вице-министр, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 26,5%, или поступило больше на 1,5 трлн тенге. Вместе с тем расходы государственного бюджета исполнены на 94%, республиканского – на 96%, местных бюджетов – на 92%.