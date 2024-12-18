Резерват памятников археологии создадут в Туркестане

В среду в мажилис в первом чтении рассмотрел законопроект «Об особом статусе города Туркестан» и сопутствующие ему поправки, согласно которым в городе создадут резерват памятников археологии и будет ограничено строительство вокруг мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи.

«Целями и задачами проекта закона являются создание правовых условий для формирования, развития и функционирования города Туркестан как духовно-культурного и исторического центра Республики Казахстан, а также признание общегосударственной значимости; создание эффективной системы управления, сохранения и поддержания целостности памятников и объектов историко-культурного значения города, в том числе расположенных в охранной зоне объекта всемирного наследия мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи», - объяснил депутатам заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

Законопроектом предусмотрено создание резервата памятников археологии города, возмещение части затрат из бюджета для мастеров в сфере национального ремесленничества. Также планируется ограничить строительство вокруг мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи, чтобы исключить «посторонние элементы застройки и сохранить его уникальность».

«На расстоянии 100 метров от границы охранной зоны мавзолея не допускается строительство объектов высотой более семи метров, а также несовместимое с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам», - объяснил министр.

Кроме того, акимат города наделяется функцией по изъятию и предоставлению частным застройщикам права временного безвозмездного землепользования для строительства государственных социальных объектов.

В целом предусмотрена передача акимату и маслихату Туркестана 34 дополнительных компетенций. Например, маслихату передаются функции по утверждению градостроительного регламента, дизайн-кода города; правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования; правил возмещения части затрат мастеров в сфере национального ремесленничества из бюджета; правил проведения мониторинга видеонаблюдения; правил устройства нестационарных объектов общественного питания, торговли и обслуживания, летних площадок и порядка использования символики на территории города. Акимату будут переданы 27 компетенций, в числе которых госконтроль за использованием и порядком содержания историко-культурных памятников местного значения и по созданию градостроительного совета и утверждению его положения.