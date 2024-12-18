Новым главой правительства Кыргызстана назначен Адылбек Касымалиев

Адылбек Касымалиев родился в 1960 году. По образованию экономист. В разное время занимал ключевые должности в государственных органах, в том числе был председателем Государственной налоговой службы и заместителем министра экономики. С 2015 по 2018 годы возглавлял Министерство финансов, а в 2022 году был назначен первым заместителем главы кабмина.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании парламента объяснил, что отстранил Акылбека Жапарова от должности главы кабмина, чтобы избежать конфликта интересов, так как в Налоговой службе наблюдается негативная ситуация из-за «махинаций» с акцизными марками.

«Как вам известно, эта отрасль была под прямым контролем Акылбека Усенбековича. Значит, незаконные действия в налоговой системе можно было предотвратить», - считает он.

Накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил на пресс-конференции, что Жапаров ушел «не просто так», а потому что «была связь с чем-то».

3 декабря Налоговая служба обязала импортеров и производителей алкогольной продукции в течение трех дней заменить акцизные марки на новые. Позже сотрудники ГКНБ провели обыски в районных управлениях налоговой службы, были задержаны четверо сотрудников. По данным ГКНБ, задержанные главы управлений подозреваются в сокрытии нарушений при поставках подакцизных товаров. Ташиев же заявил, что налоговики создали коррупционную схему, связанную с электронными товарно-транспортными накладныеми (ЭТТН). Ущерб госбюджету составил 3,2 млрд сомов. По этому делу также были задержаны глава налоговой службы Алтынбек Абдуваипов и его заместитель Исламбек Кыдыргычев. Их подозревают в причастности «к махинациям», связанным с использованием ЭТТН.

16 декабря Акылбек Жапаров покинул пост по собственному желанию. Он возглавлял правительство Кыргызстана с октября 2021 года.

После внесения изменений в Конституцию в Кыргызстане формально нет должности премьер-министра, при этом глава правительства возглавляет также администрацию президента.