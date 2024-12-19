Парламент принял закон о внедрении института профессиональных приемных семей

В четверг сенат в двух чтениях одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка». Документом закрепляется создание в стране института профессиональных приемных семей и обязательное проведение молекулярно-генетической экспертизы для отцов, которые усыновляют своих детей.

«Законом предусмотрены следующие новеллы: закрепление преимущественного права родственников на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; установление норматива штатной численности органов опеки в соотношении не менее одного специалиста на пять тысяч детского населения; введение уведомительного порядка для организаций дополнительного образования, размещающих государственный образовательный заказ либо содержащихся за счет бюджетных средств, что обеспечит доступность кружков и секций», - сказала сенатор Айнур Аргынбекова.

Акиматы будут оказывать социальную помощь во всех школах школах всем детям из социально уязвимых слоев населения.

Вместе с тем внедряется онлайн-обучение и академическая мобильность в техническом и профессиональном образовании.

Еще одна норма предусматривает введение с 1 января 2027 года лицензирование организаций дошкольного воспитания и обучения.

Представляя закон во втором чтении, Аргынбекова добавила, что в Кодекс «О браке (супружестве) и семье» вводится новая форма семейного устройства детей в виде приемных профессиональных семей, определяется правовая основа их деятельности, а также механизмы взаимодействия приемных профессиональных семей с уполномоченными органами в сфере опеки или попечительства.

В Гражданский процессуальный кодекс вводится норма, согласно которой при усыновлении ребенка для отцов устанавливается требование прилагать заключение молекулярно-генетической экспертизы, подтверждающей отцовство.