Полный запуск LRT в Астане ожидается в начале 2026 года – Касымбек

Полный запуск столичного легкорельсового транспорта ожидается в 2026 году, заявил аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций в пятницу.

«Вся инфраструктура ЛРТ будет уже летом готова. Сейчас идет работа по укладке рельсов. Весной начнутся работы по сигнализации. Первые поезда будут приходить уже в августе-сентябре следующего года. 15 составов придет. Техническое движение будет открыто в конце следующего года с полным запуском в рабочем варианте в начале 2026 года», – заявил Касымбек.

Аким также пообещал, что стоимость проезда в ЛРТ будет «разумной и приемлемой».

«Изначально, когда проект планировался, ожидался поток примерно 20 тыс. пассажиров в сутки. Мы видим, что этот поток будет гораздо больше. Уже сегодня видно это, возможно, в разы (увеличится - В.), поэтому стоимость будет пересчитываться», – добавил он.

Ранее сообщалось, что ТОО «City Transportation Systems» планирует запуск LRT до конца 2025 года. По линии легкорельсового транспорта запустят беспилотные поезда. Всего будет построено 18 станций и закуплено 19 подвижных составов, которые будут ездить с интервалом 4-5 минут. На начальном этапе власти ожидают пассажиропоток в 25 тыс. человек в сутки, а в часы пик – 92 тыс. человек в сутки. Оплачивать проезд можно будет транспортной картой или через QR-код.