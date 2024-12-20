Полный запуск LRT в Астане ожидается в начале 2026 года – Касымбек

Техническое движение будет открыто в конце следующего года
Полный запуск столичного легкорельсового транспорта ожидается в 2026 году, заявил аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций в пятницу.
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