​Акимат Алматы несвоевременно предоставляет данные подрядчику, разрабатывающему ТЭО по строительству ЛРТ

Разработка технико-экономических обоснований (ТЭО) для строительства железнодорожного вокзала Алматы-3 и первой линии ЛРТ задерживается из-за несвоевременного предоставления исходных данных и отсутствия согласований со стороны акимата, сообщили «Власти» в ТОО «Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций».

В ответе на запрос «Власти» управление городской мобильности Алматы уточнило, что причиной задержки стал «большой объем сбора исходных данных», необходимых для подготовки ТЭО по строительству первой линии легкорельсового транспорта (ЛРТ). По информации управления, работы продолжаются и завершатся только к концу третьего квартала 2025 года.

ТЭО строительства ЛРТ в Алматы должны были сделать к концу 2024 года. ТЭО строительства железнодорожного вокзала Алматы-3 - до конца января этого года.

По утверждению ТОО «НИИ ТК», которое занимается разработкой ТЭО двух проектов, задержки возникли не по их вине. Представители института сообщили, что основная проблема заключается в несвоевременном представлении исходных данных со стороны заказчика.

Так, по проекту железнодорожного вокзала Алматы-3 инженерно-геодезические изыскания были выполнены в срок, схема размещения объектов согласована, а эскизный проект направлен на утверждение. Но основные исходные данные, включая анализ и прогноз пассажирских и грузовых перевозок, которые должно было предоставить АО «Национальная компания "Қазақстан темір жолы"», были получены с существенной задержкой, разъясняет генеральный директор ТОО «НИИ ТК» Михаил Растопчин.

В результате компании пришлось самостоятельно разрабатывать эти материалы, что потребовало дополнительных временных и финансовых ресурсов. В связи с этим акимат согласовал увеличение срока проектирования до июня 2025 года.

Аналогичная ситуация сложилась и с проектом ЛРТ. Задержки возникли из-за отсутствия согласований по трассе ЛРТ, исходно-разрешительных документов и решений по вопросам электроснабжения и выделения земельных участков. «Несмотря на постоянное информирование заказчика о проблемах и необходимости согласований, конкретные решения до сих пор не приняты», - рассказывает представитель ТОО «НИИ ТК».

О проекте ЛРТ впервые как о самостоятельном проекте заговорил еще бывший аким Алматы Виктор Храпунов в 2003 году. При закрытии трамвайного движения в октябре 2015 года тогдашний глава города Бауыржан Байбек пообещал, что вместо него будет построен современный скоростной трамвай, причем он заявлял о том, что строительство начнется в 2016 году. Но только в августе 2018 года был объявлен первый этап конкурса по поиску частного партнера. В январе 2019 года акимат объявил о его завершении.

Позднее действующий аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что проект слишком дорог для города, официально насчитывающего два миллиона жителей.

В октябре 2021 года Urban Forum Kazakhstan опубликовал обращение к президенту страны, в котором заявили, что экс-аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев не способен донести до правительства суть социально-экономического эффекта проекта ЛРТ на развитие города и качество жизни алматинцев. Кроме того, бывший градоначальник в своих выступлениях завышает стоимость проекта.