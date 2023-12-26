Акимат Алматы не определился с тем, кто будет разрабатывать ТЭО первой линии LRT

21 декабря на брифинге в Службе центральных коммуникаций аким города Алматы Ерболат Досаев сообщил , что строительство первого этапа LRT начнется поздней осенью 2024 года. Он отметил, что «проектирование идет, и мы где-то, наверное, начнем только поздней осенью, потому что сегодня проходим стадию ТЭО». Однако в управлении городской мобильности на запрос «Власти» ответили, что сейчас только «ведутся конкурсные процедуры по определению поставщика на разработку технико-экономического обоснования рельсового транспорта города Алматы».

Ерболат Досаев в СЦК говорил о том, что завершить первый этап проекта LRT собираются до 2026 года. Согласно генеральному плану, первая линия трамвая протяженностью в 26 км в западном направлении будет проходить по проспекту Толе би до ул. Алтын Орда, далее по ул. Алтын Орда до рынка Барлык, в северном направлении по ул. Момышулы от ул. Толе би до индустриальной зоны в Алатауском районе, в восточном направлении от ул. Толе би до ул. Желтоксан до пр. Райымбека и далее до Халык арены.

Первая линия LRT будет проходить в основном там, где проходили старые трамвайные пути. В управлении обещают, что после окончания разработки ТЭО LRT оно будет опубликовано.

Речь о строительстве LRT в Алматы идет уже 20 лет. Впервые о строительстве LRT в Алматы, как об отдельном самостоятельном проекте, заявил аким Алматы Виктор Храпунов в 2003 году. В ноябре 2008 году анонсировали точную трассировку первой линии LRT, разработанную КазНИИ ТК. В июне 2014 года аким Алматы Ахметжан Есимов заявил, что первая линия LRT будет открыта в 2018 году.

31 октября 2015 года в Алматы закрыли трамвайное движение, а сроки проведения конкурса о государственно-частном партнерстве сдвинулись на 2017 год.

В феврале 2016 года сроки реализации снова были сдвинуты, запуск LRT ожидался в 2020 году.

Первый этап конкурса по выбору партнера для ГЧП всё же начался в конце августа 2018 года. В октябре сообщили, что завершение конкурса и подписание контракта состоится в мае 2019 года, а запуск линии LRT планировался на 2023 год. Но с назначением акимом Бахытжана Сагинтаева проект отложили.