Казахстанский документальный фильм выиграл главный приз на иранском кинофестивале Cinema Vérité

Документальный фильм режиссерки Алины Мустафиной «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда» выиграл главный приз на иранском кинофестивале Cinema Vérité.

В кинокартине «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда» рассказывается трогательная история трех поколений женщин одной семьи (мамы, бабушки и самой режиссерки - Алины Мустафиной), отправившихся в путешествие из Казахстана через Татарстан в Польшу в поисках могилы прадеда, погибшего во Второй мировой войне. В течение всего road movie они ищут не только останки, но и восстанавливают утраченную связь между собой, ищут утраченное чувство дома и казахстанскую идентичность.

«Эта награда присуждается за глубокий, точный и креативный нарратив с драматическим и поэтическим подходом к потере трех поколений женщин в казахской семье после смерти прадеда во время Второй мировой войны и его разрушительных последствий до сегодняшнего дня. Эффективная режиссерская работа этого режиссера в выражении собственных чувств, а также чувств своей матери и бабушки, вместе с выдающейся визуальной составляющей и креативным исполнением ее оператора и ритмичным, увлекательным повествованием монтажера в большинстве моментов фильма были для нас завидным примером», – отметил Хуман Бахманеш, член ассоциации короткометражного кино Ирана.

Фильм был поддержан Национальным фондом кино Казахстана и частично профинансирован краудфандинг-кампанией подписчиками режиссера в Instagram. Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Пусане, а европейская — на кинофестивале в Турине.

Алина Мустафина — казахстанский режиссер, журналист и писатель. Ее предыдущие фильмы были отмечены наградами, включая лучший документальный фильм на Ajyal Film Festival и участие в Short Film Corner на Каннском кинофестивале.

Как сообщила Мустафина Власти, сейчас ведутся переговоры о кинопрокате картины в Казахстане, но это довольно сложный процесс для документальных работ.