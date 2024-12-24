54 млн тенге потратят на исследование по влиянию перевода времени на казахстанцев

В министерстве науки и высшего образования сократили бюджет на проведение комплексного исследования о влиянии перевода времени на казахстанцев со 100 млн до 54 млн тенге. Эта сумма указана в конкурсной документации.

Конкурс объявлен по научным и научно-техническим программам на 2025-2027 годы по семи направлениям, включая науку о жизни и здоровье. Именно в этом направлении нужно будет оценить влияние перехода на единое время на психическое и физическое здоровье населения и разработать научно обоснованные рекомендации по минимизации выявленных негативных последствий.

«Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: изучить и дать анализ закономерностей влияния астрономически правильного времени на психическое и физическое здоровье населения различных стран, с целью выявления ключевых факторов, влияющих на здоровье, а также в условиях изменения временного режима. Провести оценку состояния здоровья населения в условиях изменения временного режима, адаптировав и валидировав диагностические инструменты с учетом региональных особенностей», - говорится в конкурсной документации.

Кроме того, нужно оценить влияние нарушений циркадных ритмов на развитие различных заболеваний и в итоге разработать научно обоснованные рекомендации по их профилактике.

По результатам программы должны быть представлены «четкие данные о наличии или отсутствии значительного отрицательного воздействия».

Для этого необходимо будет опубликовать не менее четырех статей или обзоров в рецензируемых изданиях по научному направлению программы, не менее пяти статей в журналах, рекомендованных комитетом науки, не менее одной монографии или учебного пособия в зарубежном или казахстанском издании и не менее одного объекта интеллектуальной собственности.

«Конечный результат – научно обоснованный вывод о целесообразности перевода времени в Казахстане, сформированный на основе комплексного анализа данных о влиянии временных изменений на состояние здоровья населения, с последующими рекомендациями для государственных органов по корректировке или сохранению текущего временного режима», - подчеркивается в конкурсной документации.

Таким образом, результаты исследования должны точно определить экономическую нагрузку, связанную с возможными ухудшениями здоровья населения из-за временных изменений.

«Полученные данные станут основой для оценки необходимости корректировки государственной политики и систем здравоохранения с целью эффективного управления выявленными рисками и минимизации затрат», - говорится в документе.

Срок реализации программы в конкурсной документации определен только на 2025 год. Предельная сумма программы – 54 млн тенге.

Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года.

Ранее правительство Казахстана планировало в течение трех лет провести исследование по влиянию перевода времени на население. Однако затем депутаты от партии власти потребовали завершить его за три месяца и в марте 2025 года представить итоги с предложениями и конкретными путями решения. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявлял, что на проведение исследования планируется потратить около 100 млн тенге.