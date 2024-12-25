Минимум 117 млн человек в мире не получат гуманитарную помощь в 2025 году

Число людей, голодающих или иным образом нуждающихся в помощи во всем мире, растет, в то время как объем денег, которые самые богатые страны выделяют на помощь, сокращается. Как сообщает Reuters , ООН сможет собрать на гуманитарную помощь только 60% из 307 млн человек в 2025 году. Это означает, что минимум 117 млн человек эту помощь не получат.

В 2024 году ООН собрала 46% от $49,6 млрд, которые она запросила на гуманитарную помощь по всему миру. Второй год подряд всемирная организация собирает меньше половины того, что она запросила. Дефицит вынудил гуманитарные организации сокращать пайки для голодающих и число людей, имеющих право на помощь.

Последствия этого ощущаются в частности в Сирии, где Всемирная продовольственная программа ранее обеспечивала продовольствием 6 млн человек. Но принимая во внимание свои прогнозы относительно пожертвований на помощь в начале этого года, ВПП сократила число нуждающихся примерно до 1 млн человек, сообщила помощник исполнительного директора организации по партнерству и мобилизации ресурсов Рания Дагаш-Камара.

«Их позиция была такова: “В данный момент мы отбираем у голодных, чтобы накормить голодающих”», - сказала она.

Финансовое давление и меняющаяся внутренняя политика меняют решения некоторых богатых стран относительно помощи нуждающимся. Один из крупнейших доноров ООН – Германия – уже сократила финансирование на $500 млн с 2023 по 2024 год. Кабинет министров страны рекомендовал сократить гуманитарную помощь в 2025 году еще на $1 млрд. Новый парламент примет решение о плане расходов на следующий год после федеральных выборов в феврале.

Также гуманитарные организации следят за тем, что предложит избранный президент США Дональд Трамп после начала своего второго срока в январе. В свой первый президентский срок он пытался сократить финансирование США, которые играют ведущую роль в борьбе с голодом во всем мире. За последние пять лет Соединенные Штаты предоставили гуманитарную помощь на сумму $64,5 млрд, или минимум 38% от общего объема таких взносов, зафиксированных ООН.

В целом большая часть гуманитарного финансирования поступает от США, Германии и Европейской комиссии. Они предоставили 58% из $170 млрд, зафиксированных ООН в ответ на кризисы с 2020 по 2024 год. Три другие державы – Китай, Россия и Индия – в совокупности внесли менее 1% отслеживаемого ООН гуманитарного финансирования за тот же период.