28 пострадавших находятся в больнице
Облздрав Мангистауской области сообщил о четверых погибших при крушении самолета
фото Азамата Сарсенбаева из Facebook

При крушении самолета в Актау, летевшего из Баку в Грозный, погибли четыре человека, 26 выживших госпитализированы, сообщили в областном управлении здравоохранения. Минздрав сообщил о 28 пострадавших.

«На сейчас в Мангиустаускую областную больницу доставлено 26 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 24 доставленных семерых тяжелых госпитализируют в реанимацию. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет, госпитализированы. Констатированы на месте проишествия 4 трупа», - рассказал руководитель управления Бекболат Избасаров.

Он напомнил, что Областная многопрофильная больница подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек. Областная детская больница также подготовила 20 коек и 10 реанимационных коек. Дополнительные койки подготовлены частными клиниками.

«Всего 60 коек хирургического, травматологического и соматического профиля и 26 реанимационных коек», - уточнил он.

По информации министерства здравоохранения, 28 человек доставлены в медицинские учреждения, их состояние разной степени тяжести.

«Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи. Сегодня из Астаны в Актау вылетает борт санитарной авиации, с бригадой специалистов в составе хирургов, травматологов», - добавили в министерстве.

Ранее в МЧС сообщали, что выжили 25 человек, 22 были госпитализированы. По данным Минтранспорта, на борту самолета находились шесть граждан Казахстана.

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