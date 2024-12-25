Нацбанк выпустил в обращение новую банкноту номиналом 2 тыс. тенге в сакском стиле

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение банкноты номиналом 2 000 тенге нового дизайна. Это уже третья банкнота в «сакском стиле».

«Она основана на элементах “Сакского стиля”, который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана», - отметили в Нацбанке.

На лицевой стороне банкноты изображены «Древо жизни» с парящей птицей – деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования; спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой; изображение рогатого животного как символ изобилия и богатства. На оборотной стороне изображены сайгаки на фоне стилизованного орнаментом щита и круговой казахский орнамент, олицетворяющий «щит», или символ защиты ценностей, а также древний символ – четыре стороны света, солярный знак в центре как символ созидательной энергии и жизни. Также на оборотной стороне в центре банкноты – контур казахского орнамента «бесконечность», внутри которого размещено изображение озера Бурабай.

«Новые банкноты номиналом 2 000 тенге поступят в обращение с 25 декабря 2024 года и в течение 18 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 2 000 тенге образца 2012 года», - отметили в Нацбанке, добавив, что все банкноты старого образца будут в течение 1,5 лет постепенно изыматься из обращения, то есть до 24 июня 2026 года.

С 25 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трех лет – до 25 июня 2029 года. Но филиалы Нацбанка будут принимать банкноты старого образца бессрочно.

В массовое обращение новые банкноты поступят во втором квартале 2025 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.