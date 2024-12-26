В консорциуме не согласны с заявлением министра энергетики
Снижение добычи нефти в Казахстане не связано с остановками на КТК – консорциум
ФОТО INFORM.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

В «Каспийском трубопроводном консорциуме» не согласны с заявлениями министра энергетики Алмасадама Саткалиева о том, что снижение добычи нефти в Казахстане связано в том числе с остановками на КТК на планово-профилактические работы.

«Сообщаем, что ограничения в работе КТК в 2024 году, которые могли бы повлиять на снижение объемов транспортировки нефти грузоотправителей, отсутствуют, нештатных остановок транспортировки также не имелось. Все объемы нефти, которые грузоотправители сдали в систему Тенгиз – Новороссийск в 2024 году, транспортированы до Морского терминала КТК и отгружены на танкеры в полной мере», - заявили в КТК.

В консорциуме подчеркнули, что сроки планово-предупредительных ремонтов «заблаговременно сообщаются грузоотправителям», а также учитываются министерством энергетики при формировании им графика транспортировки нефти по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск на год.

«Таким образом, обеспечивается плановость работы всех участников процесса добычи и транспортировки нефти по нефтепроводу КТК», - говорится в заявлении.

Напомним, 17 декабря в ходе заседания правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил о снижении уровня добычи нефти в Казахстане. По его словам, это связано с проведением капитального ремонта на крупных месторождениях, с внеплановыми остановками на Карачаганаке, ограничениями приема газа Оренбургским ГПЗ, остановками КТК на планово-профилактические работы, а также с ремонтом на заводе второго поколения на месторождении Тенгиз. В итоге в 2024 году Казахстан планирует добыть 87,8 млн тонн нефти, что ниже на 2,5% ранее установленного прогноза.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
За мелкое хулиганство и приставания казахстанцев будут отправлять на общественные работы
Новости
В Туркестанской области обнаружили туннель для контрабанды нефтепродуктов в Узбекистан
Новости
​В министерстве экологии не знают, сколько в Казахстане контактных зоопарков
Авиакомпания Qazaq Air примет решение насчет приостановки рейсов в Россию после завершения расследования авиакатастрофы в Актау
Новости
Судмедэксперт сообщил о 10 огнестрельных ранениях на теле археолога Жагипарова, погибшего во время Кантара
Новости
Доллар торгуется на бирже по 516,05 тенге
Просматриваемые
Новости
Маслихат Алматы утвердил новый минимальный тариф на содержание многоквартирных домов
Новости
Журналист Думан Мухаммедкарим этапирован в Кызылорду, сообщил адвокат
Новости
«Казахмыс» сообщил о достижении соглашения с бастовавшими работниками
Новости
Более половины казахстанцев не поддерживают переход на единый часовой пояс – опрос Demoscope
Новости
В МЧС сообщили о выживших при крушении самолета в Актау
Новости
В Казахстане параллельно будут работать системы OneWeb, Starlink и Amazon Kuiper