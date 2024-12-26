Снижение добычи нефти в Казахстане не связано с остановками на КТК – консорциум

В «Каспийском трубопроводном консорциуме» не согласны с заявлениями министра энергетики Алмасадама Саткалиева о том, что снижение добычи нефти в Казахстане связано в том числе с остановками на КТК на планово-профилактические работы.

«Сообщаем, что ограничения в работе КТК в 2024 году, которые могли бы повлиять на снижение объемов транспортировки нефти грузоотправителей, отсутствуют, нештатных остановок транспортировки также не имелось. Все объемы нефти, которые грузоотправители сдали в систему Тенгиз – Новороссийск в 2024 году, транспортированы до Морского терминала КТК и отгружены на танкеры в полной мере», - заявили в КТК.

В консорциуме подчеркнули, что сроки планово-предупредительных ремонтов «заблаговременно сообщаются грузоотправителям», а также учитываются министерством энергетики при формировании им графика транспортировки нефти по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск на год.

«Таким образом, обеспечивается плановость работы всех участников процесса добычи и транспортировки нефти по нефтепроводу КТК», - говорится в заявлении.

Напомним, 17 декабря в ходе заседания правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил о снижении уровня добычи нефти в Казахстане. По его словам, это связано с проведением капитального ремонта на крупных месторождениях, с внеплановыми остановками на Карачаганаке, ограничениями приема газа Оренбургским ГПЗ, остановками КТК на планово-профилактические работы, а также с ремонтом на заводе второго поколения на месторождении Тенгиз. В итоге в 2024 году Казахстан планирует добыть 87,8 млн тонн нефти, что ниже на 2,5% ранее установленного прогноза.