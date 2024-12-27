При старом часовом поясе организм казахстанцев изнашивался быстрее – Нурбек

При старом часовом поясе организм казахстанцев подвергался большему стрессу и изнашивался быстрее, заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в пятницу в Алматы в ходе круглого слова «Единый часовой пояс: научные аспекты». Он убежден, что переход на единое время – это шанс на восстановление умственной деятельности.

«Астрономические циклы определяют нашу жизнь. Чем ближе мы подводим свой распорядок к естественным биологическим ритмам, тем качественнее она становится. Ранний подъем позволяет не только успевать все важное в первой половине дня, но и оставляет больше времени для семьи и отдыха», - убежден глава Миннауки.

По его мнению, переход на единое время помогает организовать жизнь в соответствии с природными ритмами, что положительно сказывается на здоровье, продуктивности и общем самочувствии.

«Это не просто шаг к гармонии, но и реальная возможность улучшить качество жизни каждого», - подчеркнул он.

Министр отметил, что современная жизнь наполнена стрессами и огромным потоком информации, с которыми человеческий мозг не способен справляться в постоянном режиме бодрствования. Перегрузка информацией, несоответствие биологических ритмов и реального времени – все это «негативно сказывается на когнитивных способностях и общем состоянии здоровья».

«С переходом на единое время Казахстан вернулся к правильным биоритмам, основанным на солнечном дне. Это не просто изменение режима, а возможность для восстановления умственной деятельности, улучшения концентрации и общего самочувствия», - подчеркнул Нурбек.

В ходе круглого стола министр объявил, что в Казахстане начато масштабное исследование влияния перехода на единое время на здоровье населения. Оно направлено на «изучение влияния изменений временного режима на физическое и психическое здоровье казахстанцев, а также на социальные и экономические показатели». Планируется, что будет изучено психическое здоровье граждан – уровень стресса, тревожности, депрессии и качество сна населения; физиологические изменения – уровень гормонов (кортизол и мелатонин), метаболические показатели (глюкоза, холестерин), частота заболеваний, связанных с нарушением циркадных ритмов, а также социальные аспекты – производительность труда, успеваемость учащихся и частоту обращений за медицинской помощью.