В Лос-Анжелесе сгорело более 1000 домов

В пожаре, охватившем Лос-Анджелес, сгорело уже более 1000 домов, а более 100 000 жителям было приказано бежать от быстро распространяющегося из-за ветров пламени, сообщает The New York Times.

В результате огня, по состоянию на вечер среды, погибло 5 человек.

На данный момент в городе разгораются как минимум пять крупных пожаров. Один из них вспыхнул на Голливудских холмах, он вызвал эвакуацию в одном из самых густонаселенных и богатых районах города.

Власти города заявляют, что для прекращения распространения огня были задействованы обширные пожарные ресурсы, но предупредили жителей, чтобы они были готовы к обязательной эвакуации. Они также говорят, что возможны еще большие разрушения из-за сильных ветров и засушливых условий.

Действующий президент США Джо Байден объявил режим стихийного бедствия в штате Калифорния, где находится Лос-Анджелес и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров.

По словам синоптиков, ветер в сочетании с сухим воздухом создают критическое пожароопасное погодные условия в Южной Калифорнии. Холмы также покрыты растительностью после двух дождливых зим, которые предшествовали этой.

«Это почти самое ужасное, что может быть с точки зрения пожароопасной погоды», — говорят синоптики.