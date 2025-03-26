В Южной Корее в результате лесных пожаров погибли минимум 18 человек

В юго-восточном регионе Южной Кореи бушуют лесные пожары, которые вынудили более 27 тыс. жителей покинуть свои дома и унесли жизни минимум 18 человек, сообщает Reuters .

Пожары, вызванные сильными ветрами и сухой погодой, уничтожили целые кварталы. Тысячи пожарных при поддержке военных пытаются локализовать их.

«Мы задействуем весь имеющийся персонал и оборудование для ликвидации сильнейших лесных пожаров, но ситуация неблагоприятная», - заявил исполняющий обязанности президента Хан Док Су.

По данным министерства безопасности, по состоянию на утро среды в результате лесного пожара в уезде Ыйсон погибли 14 человек, еще четыре человека погибли в уезде Санчхон.

Пожар в Ыйсоне локализован лишь на 68% и усугубляется порывистым ветром, распространяясь с масштабной скоростью, угрожая также нескольким объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО — деревне Хахве и Конфуцианской академии Пёнсан в городе Андон. Огонь уже уничтожил древний храм Гоун, построенный в 681 году.

Южная Корея из-за горного рельефа полагается на вертолеты при тушении лесных пожаров. Но еще в октябре депутат от Демократической партии Юн Джун Бён заявлял, что восемь российских вертолетов из парка Лесной службы Кореи, используемых для тушения пожаров, были выведены из эксплуатации из-за невозможности импортировать запчасти из России из-за санкций.

Представитель Корейской лесной службы Ким Чен Гун сообщил, что в среду на тушение пожара было направлено 4 919 пожарных, в том числе сотни сотрудников полиции и военнослужащих, а также было задействовано 87 вертолетов.