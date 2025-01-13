Жамиля Абилова покидает пост главного редактора журнала Tatler Kazakhstan

Жамиля Абилова, возглавившая запущенный в прошлом году журнал Tatler Kazakhstan, покидает этот пост.

«С января 2025 года Жамиля Абилова приняла решение сосредоточить свои усилия на семейном бизнесе, перед которым стоят амбициозные задачи», - сообщили в Tatler Kazakhstan.

О назначении нового главного редактора будет сообщено в ближайшее время, добавили в издании.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Жамиля Абилова стала главным редактором издания Tatler Kazakhstan.

Абилова окончила Goldsmiths College, University of London по направлению «Медиа и коммуникации», специализировалась на журналистике. С 2012 по 2020 год она была издательницей глянцевого журнала BLVD. В последние годы была PR и креативным директором ресторанной сети abr. Также в 2014 году вместе с партнерами основала Mercedes-Benz Fashion Week Almaty.

Ранее сообщалось об эксклюзивном лицензионном партнерстве Tatler Asia и казахстанского бизнесмена Тимура Турлова, в рамках которого планируется издание журналов Tatler Kazakhstan, Tatler Türkiye, Tatler Azerbaijan и Tatler Uzbekistan.

Первый номер Tatler Kazakhstan поступил в продажу в декабре 2024 года. Запланировано 10 номеров печатной версии журнала в год.