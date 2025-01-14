Иностранные маркетплейсы обяжут получать регистрацию в Казахстане

В связи с участившимися жалобами на качество товаров и для защиты прав потребителей министерство торговли и интеграции планирует обязать иностранные маркетплейсы получать регистрацию в Казахстане. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил глава ведомства Арман Шаккалиев. А премьер-министр Олжас Бектенов также поручил разработать меры по цифровизации рынков и магазинов у дома.

Для регулирования и развития электронной торговли Шаккалиев обратил внимание на обязательную защиту прав потребителей и персональных данных, безопасность и качество товаров, а также добросовестную конкуренцию и создание равных условий для отечественных и иностранных маркетплейсов.

«Для их реализации предлагается введение обязательных условий для работы иностранных платформ не ниже, чем для отечественных, в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защите прав потребителей, хранению и защите личных данных. Налоговая и таможенная прозрачность. По опыту ЕС предлагается внедрение электронной платформы для регистрации иностранных интернет-платформ и магазинов», - подчеркнул министр.

Как признал Шаккалиев, в ведомстве рассчитывали, что появление новых иностранных маркетплейсов будет способствовать улучшению сервиса, ассортимента товаров и цен для потребителей. Однако с развитием трансграничной онлайн-торговли «растет количество жалоб потребителей на зарубежные маркетплейсы».

«Эти проблемы возникают из-за того, что иностранные маркетплейсы и продавцы находятся вне юрисдикции Казахстана. Это создает риски для потребителей, которые не могут полноценно защитить свои права. Ввиду значительных расстояний между странами, выполнение требований по возврату или обмену товаров зачастую становится невозможным. Кроме того, товары, приобретаемые через иностранные интернет-магазины, не проходят процедуру сертификации, что ставит под угрозу безопасность и качество продукции», - констатировал министр, добавив, что в этой связи нужно урегулировать эти вопросы на законодательном уровне.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов добавил, что не только иностранные площадки, но и отечественные маркетплейсы не гарантируют качество. В этой связи он поручил Минторговли выработать «конкретные предложения и меры по цифровизации всей торговой деятельности в Казахстане, в том числе рынков и небольших магазинов «у дома», а до конца февраля – принять меры по повышению уровня защиты прав потребителей в электронной торговле.

Кроме того, глава кабмина считает, что до конца марта необходимо актуализировать план по развитию электронной торговли до 2027 года.