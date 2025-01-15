Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль арестован

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому был объявлен импичмент, арестован по обвинению в мятеже, связанном с его объявлением военного положения 3 декабря, сообщает Reuters .

Юн Сок Ёль заявил, что сам прибыл на допрос, чтобы избежать насилия. В среду рано утром более 3 тыс. сотрудников полиции ворвались в его резиденцию, чтобы арестовать.

«Когда я увидел, как они ворвались, используя противопожарное оборудование, я решил отреагировать на расследование CIO, несмотря на то, что оно было незаконным, чтобы предотвратить кровопролитие», - сказал он.

Очевидцы сообщили Reuters, что возле его резиденции произошли небольшие стычки между сторонниками Юн Сок Ёля и полицией.

Адвокаты президента утверждают, что попытки задержать Юн Сок Ёля незаконны и направлены на его публичное унижение.

Выданный следователями ордер на его арест является первым в истории, выданным против действующего президента Южной Кореи.

В начале января южнокорейские следователи уже пытались задержать Юн Сок Ёля, однако этому противодействовали военные в резиденции и его охрана. Также возле резиденции собрались около тысячи сторонников отстраненного президента. Для задержания Юн Сок Ёля власти направили 30 сотрудников управления и 120 полицейских. Однако спустя пять часов руководство управления констатировало, что задержание «невозможно из-за продолжающейся конфронтации».

Против Юн Сок Ёля возбуждено дело о мятеже из-за того, что 3 декабря он ввел в стране военное положение. Он был отстранен от должности парламентом 14 декабря. Конституционный суд отдельно рассматривает вопрос о подтверждении импичмента и окончательном отстранении его от должности.