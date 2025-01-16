Суд оставил без рассмотрения ходатайство Муратхана Токмади об УДО

«Ходатайство осужденного Токмади <...> о сокращении срока назначенного наказания оставить без рассмотрения», - огласил постановление судья Айдос Оспанов.

Представитель учреждения, где находится Муратхан Токмади, заявил, что осужденный отказался участвовать в заседании и просил оставить свое ходатайство без рассмотрения. Это подтвердил адвокат Токмади – Нариман Кервенов. По его словам, защита еще не получила ответы от генеральной прокуратуры и Токмади планирует снова подать ходатайство об условно-досрочном освобождении позже.

В июле прошлого года суд города Конаева удовлетворил ходатайство Токмади об условно-досрочном освобождении, однако потерпевшая сторона обжаловала его, и в сентябре суд отменил решение об УДО.

Ранее Муратхан Токмади подавал прошение об УДО в 2022 году, однако суд отказал ему, его апелляционную жалобу тогда также отклонили.

В 2004 году бизнесмен Муратхан Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство банкира Ержана Татишева и почти сразу вышел по амнистии. В 2017 его осудили на три года лишения свободы за вымогательство и незаконное хранение оружия. Затем в эфире КТК был показан документальный фильм, в котором Токмади заявил, что смерть руководителя банка «ТуранАлем» Ержана Татишева в 2004 году была «заказом Мухтара Аблязова». В марте 2018 года суд приговорил бизнесмена к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. После этого суд в Таразе также заочно приговорил Мухтара Аблязова к пожизненному лишению свободы, посчитав, что он организовал убийство Татишева с целью завладеть активами банка.