​В 2025 году Нацбанк планирует продать несколько миллиардов долларов на валютном рынке, вырученных с продажи золота

В 2025 году Национальный банк Казахстана планирует продать несколько миллиардов долларов на валютном рынке, вырученных с продажи золота. Таким образом Нацбанк надеется устранить избыток денежной массы в экономике и снизить инфляцию, заявил во время пресс-конференции глава регулятора Тимур Сулейменов.

Как объяснил Сулейменов, с 2011 года Нацбанк покупает все золото в стране для пополнения золотовалютных резервов (ЗВР) Казахстана. Затем часть этого золота он продает на внешних рынках, а вырученные доллары перенаправляет в золотовалютные резервы.

Такая политика, по его словам, была успешной, поскольку позволила нарастить объем резервов до $45,8 млрд, $23,8 млрд из которых приходится на золото. Но проблемой стало появление избыточной массы тенге в экономике, которые Нацбанк эмитировал для покупки золота. В результате количество денег в экономике стало превышать объемы имеющихся в ней товаров.

«Это, безусловно, влияет на инфляцию. Для минимизации подобных эффектов в течение прошлого года мы проводили активную дискуссию в стенах Нацбанка по переходу к монетарной нейтральности в отношении таких покупок [золота]. Учитывая анализ, мы планируем приступить к продаже долларов в рамках зеркалирования операций, связанных с покупкой золота», — отметил Сулейменов.

Зеркалирование предполагает, что Нацбанк будет продавать вырученные с продажи золота доллары на валютном рынке, а не добавлять их в золотовалютные резервы. Регулятор продолжит выкупать весь объем золота у золотодобывающих предприятий страны, но будет предлагать вырученные с продажи золота деньги на внутреннем валютном рынке.

«Таким образом мы обеспечим дополнительное предложение долларов на валютном рынке. <...> Эти операции не являются валютными интервенциями, их основная задача — сокращение избыточного количество денег в экономике и достижения целевого уровня инфляции в 5%», — пояснил Сулейменов.

В 2024 году, используя этот инструмент, Нацбанк предложил на валютном рынке дополнительные $5,5-6 млрд. В этом году регулятор ожидает сопоставимого объема предложения со своей стороны. Для этого будет продано порядка 60-70 тонн золота — столько в среднем продавал Нацбанк в последние 5 лет.

От накопления чрезмерного объема золота в ЗВР Нацбанк также видел необходимость отказаться из-за сложности процесса его продажи.

По словам Сулейменова, доля золота в ЗВР Казахстана росла настолько сильно, что возникали вопросы в части того, чтобы продать его в больших объемах и получить доллары. Реализовать золото оперативно, чтобы использовать деньги в тех или иных операциях, очень трудно.

«Постепенно долю золота мы хотим привести примерно до половины от ЗВР, а остальная часть будет более инвестиционно привлекательной [например, дивиденды, купоны]. Она будет приносить постоянный и стабильный инвестдоход, а также будет более ликвидной», — подчеркнул глава Нацбанка.

Регулятор планирует снизить объемы золота в ЗВР до этого уровня примерно за год. Точный срок, по словам Сулейменова, сейчас назвать невозможно, потому что все будет зависеть от графика поставок золота и конъюнктуры на рынке. Нацбанк стремится продавать его в моменты самой высокой цены.