Власти Казахстана продолжают нарушать права человека и преследовать критиков правительства – HRW

Власти Казахстана регулярно нарушают права на мирные собрания, свободу выражения мнений и свободу объединений, а также злоупотребляют уголовными обвинениями в экстремизме для преследования критиков правительства и других лиц, говорится в годовом отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch.

В HRW подчеркивают, что сотрудники правоохранительных органов по-прежнему несут минимальную ответственность за нарушения прав во время и после Январских событий 2022 года. В частности, приводится пример, что только несколько сотрудников правоохранительных органов были привлечены к ответственности в 2024 году за пытки и жестокое обращение с задержанными, бывший министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев был приговорен к пяти годам условного лишения свободы за злоупотребление властью в связи с протестами.

«Но власти Казахстана до сих пор не начали всеобъемлющее и эффективное расследование серьезных человеческих потерь и других серьезных нарушений прав человека во время и после протестов», - подчеркнули в организации.

Также в отчете говорится, что власти активизировали усилия по подавлению политической оппозиционной активности. В пример приводятся руководитель инициативной группы по созданию оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!» Марат Жыланбаев, которого приговорили к семи годам лишения свободы по обвинениям в «финансировании экстремистской деятельности» и «участии в деятельности запрещенной экстремистской организации», журналист Думан Мухаммедкарим, осужденный на семь лет лишения свободы, гражданский активист Асылбек Жамуратов, также осужденный на семь лет лишения свободы, и Жанболат Мамай, руководитель незарегистрированной Демократической партии Казахстана, приговоренный к шести годам ограничения свободы за предполагаемую организацию массовых беспорядков в Алматы в январе 2022 года. Мухаммедкариму, Жамуратову и Мамаю запретили заниматься общественной, журналистской и политической деятельностью.

«Люди в Казахстане, осужденные по слишком общим обвинениям в “экстремизме” и “терроризме”, – даже те, кто не участвовал, не подстрекал и не финансировал насилие, – автоматически подвергаются широким финансовым ограничениям, которые ущемляют их экономические и социальные права, включая право на достаточный уровень жизни, доступ к работе и социальному обеспечению», - подчеркивают в организации.

Кроме этого, принятый в стране новый закон о СМИ угрожает свободе слова и праву на информацию и предоставляет правительству обширные полномочия отказывать в аккредитации представителям иностранных СМИ, если их материалы содержат неопределенную «пропаганду экстремизма», отмечают правозащитники.

«Журналисты столкнулись с преследованиями, угрозами и судебными преследованиями за выполнение своей работы»,- заявили в HRW и привели в пример штраф за «распространении ложной информации» основательнице независимого информационного агентства ProTenge Жамиле Маричевой, поддержавшей коллег с «Радио Азаттык», которым было отказано в аккредитации, приговор журналисту Данияру Адилбекову за «заведомо ложный донос» и «распространение заведомо ложной информации» за публикации в Telegram, в том числе двух о коррупционных рисках в нефтяной отрасли и министерстве энергетики, а также блокировку журналистам доступа к пострадавшим от паводков районов и привлечение к ответственности за «мелкое хулиганство» журналиста Рауля Упорова после того, как он раскритиковал местные власти.

Говоря о насилии в отношении женщин, в HRW напомнили, что в апреле прошлого года Казахстан ужесточил наказание за легкие телесные повреждения и побои — обвинения, наиболее часто используемые в делах о домашнем насилии. Однако, считают правозащитники, «необходимы дополнительные реформы для эффективной борьбы с широко распространенным домашним насилием по всему Казахстану».

В HRW заявили, что закон, усиливающий защиту женщин и детей, не смог криминализировать домашнее насилие как отдельное правонарушение.

В то же время министерство юстиции пять раз отказало в регистрации новому фонду по борьбе с домашним насилием, который был основан братом убитой Салтанат Нукеновой в память о своей сестре, а власти Алматы третий год подряд отказывают феминисткам в проведении митинга в Международный женский день. Также правозащитники приводят в пример ситуацию с главой фонда «НеМолчи.kz» Диной Тансари, активной защитницы прав женщин: МВД добивается ее ареста «по сомнительным уголовным обвинениям, включая мошенничество, нарушение неприкосновенности частной жизни и заведомое распространение ложной информации».

Обратили внимание правозащитники и на права детей с ограниченными возможностями, которые сталкиваются «с изоляцией, насилием, пренебрежением, физическим ограничением и чрезмерным приемом лекарств в сегрегированных специальных школах или интернатах».

«Обязательный медицинский осмотр и другие барьеры продолжают препятствовать доступу детей к инклюзивному образованию», - добавили в HRW, напомнив, что еще в марте прошлого года комитет ООН по правам инвалидов «рекомендовал Казахстану положить конец всем формам институционализации» и заменить медицинский осмотр «индивидуальной оценкой, основанной на модели инвалидности, основанной на правах человека », чтобы обеспечить полную интеграцию учащихся с ограниченными возможностями в школы.

Помимо этого, Казахстан не предоставляет правовой защиты от дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. В международной правозащитной организации привели в пример блокировку веб-сайта для молодежи о проблемах ЛГБТ и петицию против пропаганды ЛГБТ в Казахстане.

Нарушаются в стране также и трудовые права – в частности, говорится в отчете, свобода объединения профсоюзов и право на забастовку ограничены законом и на практике; а также права семей с низким доходом – они продолжают сталкиваться со стигмой и дискриминацией при попытке получить пособия.

Также в отчете отражена ситуация с просителями убежища и беженцами. В пример приводятся аресты каракалпакских активистов, которых в Узбекистане обвиняют в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан.

В целом, как отмечает международная правозащитная организация, власти всех пяти стран Центральной Азии в 2024 году подавляли инакомыслие и ужесточали контроль над свободой выражения мнений, все чаще заключая в тюрьму критиков правительства, активистов и журналистов, а в некоторых случаях прикрываясь обещаниями реформ.

«В 2024 году власти по всей Центральной Азии усилили запугивание, преследование и судебное преследование критически настроенных активистов и журналистов. Поскольку все больше активистов из Центральной Азии оказываются в тюрьме за то, что они просто осуществляют свое право на свободу слова или мирную оппозиционную деятельность, становится все более важным привлекать внимание к их бедственному положению и добиваться их освобождения», - сказал Хью Уильямсон, директор по Европе и Центральной Азии в Human Rights Watch.

Правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана должны освободить неправомерно заключенных активистов и журналистов и поддержать право на свободу выражения, заявили в Human Rights Watch.