Треть из всех преступлений в 2024 году составили мошенничества – Генпрокуратура

По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры наблюдается положительная динамика снижения общей преступности на 5,3%: со 140 272 до 132 778. В то же время в ряде регионов отмечается рост преступности.

Так, рост отмечается в Мангистауской на 12,2%, в Атырауской – на 8,5%, в Павлодарской – на 5,6%, в Кызылординской – на 4,6%, в области Улытау – на 2,8%, в Алматинской – на 1,6%, в Акмолинской – на 0,7%.

Больше всего преступлений совершено в городах Алматы – 24 965 (18,8%) и Астана – 17 339 (13,1%), а также в Алматинской – 10 385 (7,8%) и Карагандинской – 7 562 (5,7%) областях.

«Из общего числа уголовных правонарушений 34% составляют мошенничества (45 156), 23% – кражи (30 593), 6,3% – наркопреступления (8 363), 1,2% – грабежи (1 551), 1,2% – хулиганства (1 615), 0,8% – скотокрадство (1 051), 0,4% – убийства (566), 0,3% – изнасилования (421), другие правонарушения 32,7% (43 462)», - сообщили в Генпрокуратуре.

Вместе с тем снижение наблюдается по преступлениям небольшой тяжести – на 7,6%, средней тяжести – на 6,8%, тяжким – на 2,2%.

Наряду с этим отмечается значительное снижение краж – на 28,3%, в том числе краж сотовых телефонов – на 30,9%, квартирных краж – на 33,5%, краж автотранспорта – на 42,2%. Также снизилось количество скотокрадств – на 30,9%.