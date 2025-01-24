Аэропорты в трех курортных зонах Казахстана построят до конца 2026 года

Строительство аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли планируется начать в этом году и завершить до конца 2026 года, сообщило министерство транспорта в ответ на запрос «Власти».

«На начальном этапе будут построены взлетно-посадочные полосы длиной 2200 метров и шириной 35 метров, способные принимать воздушное судно типа Q400, с пропускной способностью до 150 пассажиров в час», говорится в ответе Минтранспорта. Легкими самолетами такого типами располагает авиакомпания Qazaq Air, которая уже осуществляет датируемые перелеты во многие регионы страны.

«В случае увеличения пассажиропотока предусмотрена возможность для дальнейшего удлинения до 2600 метров с шириной 45 метров, что позволит принимать широкофюзеляжные самолеты с большой вместительностью типа Airbus A320, Boeing 737» - сообщили в ведомстве.

По его данным, на первом этапе вылет в туристические зоны будет осуществляться из Алматы и Астаны.

В настоящее время ведется работа по оформлению земельных участков и составлению заданий на проектирование. При этом министерство сообщает, что аэропорт в курортной зоне Зайсан будет расположен в 25 км от одноименного города на территории бывшего военного аэродрома им. Сатпаева.

В Катон-Карагайском районе аэропорт построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до села Катон-Карагай составляет 38 км.

Аэропорт Кендерли планируется строить в 13 км от курортной зоны Кендерли.

Стоимость строительства будет известна после разработки проектной документации, сообщили в Минтранспорта, добавив, что проекты планируется реализовать за счет средств РГП «Казаэронавигация».