Арестованному президенту Южной Кореи предъявлены обвинения

В воскресенье прокуроры предъявили обвинение арестованному президенту Юн Сок Ёлю по обвинению в руководстве мятежом, сообщает агентство Yonhap .

Юн обвиняется в том, что в сговоре с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими с целью подстрекательства к мятежу 3 декабря объявил неконституционное и незаконное чрезвычайное положение, несмотря на отсутствие каких-либо признаков войны, вооруженного конфликта или сопоставимого национального кризиса. Следствие считает, что он направил военные силы в парламент, пытаясь помешать законодателям проголосовать против объявления военного положения.

Его также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера Национальной ассамблеи У Вон Сика и глав конкурирующих партий, а также должностных лиц наблюдательного органа по выборам.

Группа обвинения, расследующая дело, заявила, что они изучили доказательства и на основании всестороннего анализа пришли к выводу, что предъявление обвинения подсудимому является обоснованным. Однако, поскольку до конца срока содержания президента под стражей осталось всего два дня, прокурорам теперь предстоит доказать его вину в суде, не имея возможности допросить его напрямую. Прокуроры заявили, что предъявили обвинение исключительно в руководстве мятежом, сославшись на опасения, что он может уничтожить доказательства.

В Южной Корее мятеж карается пожизненным заключением или смертной казнью. Однако страна не приводила в исполнение смертные приговоры уже несколько десятилетий.

Юн Сок Ёль был отстранен от должности парламентом 14 декабря. Конституционный суд отдельно рассматривает вопрос о подтверждении импичмента и окончательном отстранении его от должности.

По обвинению в мятеже его арестовали 15 января.