Армана Джумагельдива осудили на 20 лет за организацию беспорядков во время Январских событий

27 января в Алматы вынесли приговор 44-м обвиняемым по делу о Январских событиях, среди которых Арман Джумагельдиев (известен как «Дикий Арман»), бывший депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и бывший глава пятого департамента КНБ Руслан Искаков, сообщает «Радио Азаттык» .

Бывший глава департамента КНБ Руслан Искаков получил 15 лет и 6 месяцев лишения свободы, Арман Джумагельдиев приговорен к 20 годам, экс-депутат Кайрат Кудайберген - к 8 годам. Кроме того, Джумагельдиеву запретили заниматься общественно-политической деятельностью, а Искакова пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

Как сообщили позже в пресс-службе городского суда, с 6 по 7 января 2022 года, «прикрываясь борьбой с мародерами и участниками беспорядков», члены ОПГ Джумагельдиева незаконно задерживали мирных жителей, жестоко их избивали и подвергали унижениям и допросам. Кроме того, некоторых из них вынуждали признаваться на видео в кражах и участии в экстремистской деятельности ДВК.

Всего суд установил, что члены ОПГ Дикого Армана похитили 34 человека, из них 24 незаконно держали в складских помещениях одного из ТОО.

«Кроме того, под видом восстановления порядка в г.Алматы и создания благонадежного алиби, банда Джумагельдиева и его сторонников возвратили пожарную машину ДЧС г.Алматы и организовали охрану 12 городской больницы, а также инициировали раздачу продуктов питания жителям г. Алматы. Достоверно установлено, что Джумагельдиев имитировал борьбу с участниками беспорядков и все его действия были направлены на сокрытие следов преступлений, которые он организовал», - заявили в суде, отметив, что это подтверждается показаниями свидетелей, экспертизами, видеодоказательствами, исследованными в суде.

Приговором суда Джумагельдиев признан виновным по статьям 262 ч.1, 268 ч.1, 272 ч. 1, 272 ч. 2, 28 ч. 3-125 ч.3 . п.1, 126 ч. 3 п.1 Уголовного кодекса, Искаков - по статьям 262 ч. 3, 272 ч. 1, 362 ч. 4 п. 3, 28 ч. 3-125 ч. 3 п. 1, 28 ч. 3-126 ч. 3 п.1, 268 ч. 3 Уголовного кодекса, а Құдайберген - по статьям 272 ч. 1 и ч. 2, 126 ч. 2 п. 1 и 7 Уголовного кодекса.

Другим участникам массовых беспорядков – членам банды Джумагелдиева (всего 13 человек) назначены сроки от 10 до 15,5 лет лишения свободы. А иным участникам массовых беспорядков, не входящих в состав ОПГ, суд назначил от 1,5 до 7 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

15 сентября 2023 года начались предварительные слушания по делу о Январских событиях, где подозреваемыми проходили Арман Джумагельдиев («Дикий Арман»), экс-депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген, экс-глава пятого департамента КНБ Алматы Руслан Искаков и еще 41 человек. Потерпевшими по данному делу были признаны 24 человека. Джумагельдиева арестовали во время Январских событий, силовики считают его одним из их организаторов. Также его обвиняли в похищениях и пытках десятков людей во время событий, а Искакова - в превышении власти, создании организованной преступной группы и организации массовых беспорядков. По версии обвинения, Искаков руководил Джумагельдиевым и остальными лицами.

18 сентября на очередном предварительном слушании Искаков заявил, что во время январских событий приказы ему отдавал бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш. Он добавил, что ему хотят «запретить говорить о том, что он исполнял приказы Абиша». После чего суд сделали закрытым, объяснив это соображениями безопасности потерпевших. Но в августе этого года адвокаты группы обвиняемых по данному делу потребовали снова открыть судебный процесс над их подзащитными.

19 сентября генеральная прокуратура сообщила, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится под следствием по факту превышения власти во время январских событий. Однако в марте 2024 года стало известно, что его осудили на восемь лет условно, в суде Астаны объяснили это чистосердечным признанием вины и другими смягчающими обстоятельствами.