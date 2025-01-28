Правительство предлагает повысить ставку НДС

Жумангарин напомнил, что сейчас в парламенте находится проект нового Налогового кодекса, в котором предусмотрено сокращение налоговых льгот, повышение налогов для банков, игорного бизнеса, предметов роскоши и так далее.

«Однако уже сейчас понятно, что этих мер недостаточно для того, чтобы решить вопросы качественного экономического роста», - заявил он.

Жумангарин отметил, что в последние годы «сущность НДС искажена» и что прошлые налоговые реформы, в рамках которых ставка НДС была снижена с 20% до 12%, КПН – с 30% до 20% «было ошибочное решение». Это вместе с налоговыми льготами и послаблением в налоговом администрировании снизило собираемость налогов.

«В законодательном поле появились легальные лазейки для оптимизации налогообложения, бизнес начал дробиться. Из-за этого прервался зачет по НДС и НДС фактически превратился в розничный налог со ставкой 12%», - заявил Жумангарин.

Теперь же в правительстве предлагают снизить порог по НДС до 15 млн тенге, поскольку «в этих пределах на сегодня работает 80% МСБ», а из более 2,3 млн зарегистрированных налогоплательщиков фактически оплачивают НДС лишь 88 тыс., или 4%, из-за высокого порога для постановки на учет по НДС – 78 млн тенге.

«Наконец НДС станет налогом для зачета», - уверен Жумангарин.

Помимо этого, правительство намерено сократить количество ОКЭД по розничному налогу, потому что специальный налоговый режим на основе розничного налога «содержит различные виды экономической деятельности, в том числе не соответствующие розничному сектору», в итоге «большое количество субъектов бизнеса перестало быть плательщиком НДС».

«В результате будет обеспечена полноценная цепочка взаимозачета НДС от импортера до потребителя, что снизит среднюю эффективную ставку с 12% до порядка 4%. НДС снова станет зачетным налогом. Это создаст условия для предпринимателей и обелит взаиморасчеты», - отметил Жумангарин.

В рамках реформы также предполагается повышение ставки НДС. При этом Жумангарин не назвал новую ставку НДС.

Президент одобрил налоговую реформу, но подчеркнул, что «необходимо разъяснять обществу и населению».

«Обсудить и продумать, как осуществить данную реформу. В целом реформа необходима и я одобряю данную реформу. Реформа нужна, но сейчас перед нами стоит задача сократить трансферт из Нацфонда. Таким образом, мы будем усиливать функцию государства по развитию. Я полагаю, что этот момент, в частности соцналог, нужно внимательно подумать», - сказал Касым-Жомарт Токаев.