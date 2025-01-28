Госслужащие не хотят или боятся брать на себя ответственность – Токаев

Долгие процедуры согласования инвестпроектов и принятия решений правительства связаны с нежеланием или боязнью государственных служащих брать на себя ответственность, заявил во вторник в ходе расширенного заседания президент Касым-Жомарт Токаев. Он предположил, что это связано с работой Антикоррупционной службы.

«В процессе проработки инвестпроектов по-прежнему много времени уходит на межведомственную координацию. Правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии. Долгие процедуры согласования и принятия решений связаны с нежеланием и боязнью государственных служащих брать на себя ответственность. Об этом надо прямо говорить», - заявил Токаев.

Он предположил, что это связано с работой Антикоррупционной службы.

«Может быть, антикоррупционное ведомство всех придавило, задавило и запугало? Давайте разберемся и с этим вопросом. Но решения надо принимать», - подчеркнул президент.

Тем более, напомнил он, правительству делегируют большие полномочия. А ранее было принято решение, что администрация президента не имеет права вмешиваться в оперативную деятельность правительства.

«Но тогда и принимайте решения. Работу правительства на инвестиционном направлении нужно усиливать, иначе нельзя. Мы можем безнадежно отстать от современных тенденций в условиях обострившейся конкуренции на инвестрынке», - сказал Токаев.