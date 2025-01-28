Окончательного решения по новой ставке НДС еще нет – Жумангарин

Ставка НДС в размере 20% является одной из самых распространенных в мире, однако правительство Казахстана не уверено, что будет поднимать налог до такого уровня. Как заявил во вторник в ходе брифинга в правительстве заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, окончательное решение еще не принято.

«В СМИ идет то, что предлагается ставка НДС 20%. Я сразу хочу сказать, что ставка НДС 20% – наиболее распространенная ставка в мире. Мы пока еще в правительстве не определились на счет ставки, я вам честно скажу», - сказал Жумангарин.

Он заверил, что уже около месяца правительство проводит консультации с ассоциациями бизнесменов и ведущими экономистами страны, встречи на площадке НПП «Атамекен», делает расчеты.

«Говорить о том, что окончательное решение правительством принято по ставке, не надо. Мы собираемся поднимать НДС. Но ставка, на которую мы поднимем, она сейчас обсуждается», - подчеркнул глава Миннацэкономики.

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Жумангарин сообщил, что правительство определится со ставкой НДС не позже 15-20 февраля.

«Я думаю, это крайний срок, нам надо заходить в парламент, поскольку у нас там законопроект», - пояснил он.