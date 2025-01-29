После этого каток будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев
Реконструкция катка «Медеу» займет три года
фото пресс-службы акимата Алматы

Премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая сенаторам на запрос, сообщил, что реконструкция высокогорного катка «Медеу» в соответствии с программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочными перспективами до 2030 года запланирована на 2025 – 2027 годы.

Сенаторы в конце декабря прошлого года направили Бектенову запрос, в котором просили поддержать их инициативу по сохранению уникального наследия комплекса. В частности, депутаты писали, что открытый в 1972 году каток «теряет свое предназначение», потому что по правилам международного союза конькобежцев соревнования проводятся на крытых катках.

Сенаторы предлагали инициировать получение «Медеу» особого статуса ISU, чтобы вновь принимать международные соревнования, а также предлагали создать Центр высокогорной подготовки для конькобежцев и других спортсменов, расширить возможности комплекса для соревнований по хоккею с мячом (бенди), использовать арену для ледовых шоу, включая показательные выступления мировых звезд фигурного катания и организовать этапы чемпионата мира по ледовому спидвею.

«Возвращение “Медеу” на мировую спортивную карту обеспечит новые рекорды, привлечет внимание к Казахстану и повысит его туристическую привлекательность», - считают депутаты.

Бектенов, отвечая на запрос, отметил, что реконструкция катка улучшит технические характеристики арены.

«Таким образом, “Медеу” будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев (ISU) для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию», - сообщил глава правительства.

Также, по его информации, акимат Алматы в рамках реконструкции расширит функциональные возможности катка для проведения соревнований по хоккею с мячом (бэнди), чемпионатов мира по спидвею на льду, различных культурно-спортивных массовых мероприятий, таких как ледовые шоу, показательные выступления.

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