План по развитию атомной отрасли внесут в правительство во втором квартале 2025 года – Саткалиев

Учитывая поручение президента ускорить процесс строительства атомной станции в Казахстане, министерство энергетики планирует уже во втором квартале 2025 года внести в правительство план по развитию атомной отрасли, сообщил в среду в ходе брифинга глава ведомства Алмасадам Саткалиев. План подразумевает создание ядерного кластера, для которого нужно как минимум три АЭС.

«Для создания ядерного кластера, я не оговорился, действительно минимум три АЭС нужно. И при подготовке стратегического плана нужно, чтобы его еще утвердило правительство, мы будем исходить из необходимости строительства минимум трех АЭС», - заявил Саткалиев.

Он подчеркнул, что все площадки будут определяться исходя из общего плана размещения АЭС.

Министр объяснил, что «нельзя сначала одну запланировать, потом другую», так как нужно на начальном этапе понять конфигурацию сетей, схему выдачи мощностей, перетолков межгосударственных, напряжение сети, строительство подстанций, возможность пользования технологий постоянного тока для передачи электроэнергии на дальние расстояния и так далее. Поэтому комплексный документ «будет в ближайшее время подготовлен».

«Поручение получили. Исходя из высокой степени готовности и исходя из поручения президента по ускорению разработки данного документа, я думаю, во втором квартале мы внесем уже», - сказал глава Минэнерго.

Саткалиев также сообщил, отвечая на вопросы журналистов, что министерство уже ищет площадку под строительство третьей АЭС. По его мнению, для этого можно «любую в принципе площадку использовать». Ранее госкомиссия одобрила две площадки, в том числе Курчатов, есть и «другие площадки перспективные», в том числе Актау, Степногорск, в целом Западный Казахстан, а также Восточный Казахстан.

Накануне в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство Казахстана должно ускорить строительство первой атомной электростанции и приступить к созданию ядерного кластера, а также разработать план развития атомной отрасли.